Психология младшего школьника: Как заинтересовать ребенка учебой – практические советы
В младшей школе дети учатся в период с 6 до 10 (или 7 до 11) лет. Именно этот этап завершает фазу детства и формирует новое окружение и деятельность. Как поддержать ребенка в этот момент, заинтересовать учебой и настроить на счастье – читайте советы в материале.
Некоторые учителя могут создать комфортную атмосферу в классе и отыскать для ребенка столько вдохновения, что ему хватит на все 12 лет обучения. Как это сделать – поделились советами эксперты с изданием "На урок".
Интересно Браслеты вместо оценок и уроки в инстаграме: учитель сделал предмет самым популярным в школе
Что у ребенка выходит на первый план:
- Учебная деятельность
Конечно, главная деятельность младшего школьника – это учеба, но в таком возрасте сохраняется большая потребность в игре. Поэтому на уроках стоит использовать дидактические, психологические и спортивные игры.
- Необходимость движения
Этот период характеризуется непоседливостью и повышенной эмоциональностью младших школьников. А все потому, что к 6-7 годам у малышей растет подвижность нервных процессов. Однако такая потребность в движении может мешать сосредоточиться на занятии, поэтому обязательно на перемене организовывайте активный отдых.
- Заинтересованность
Ребенок начинает новый этап жизни, где ему все в новинку. Поэтому здесь важно сделать все, чтобы заинтересовать малышей и привить им желание учиться.
Интересный урок для учеников начальных классов / Фото transkarpatia
Как заинтересовать ребенка учебой
Именно в младшем школьном возрасте ребенку лучше всего закладывать основу для умения и желания учиться. И здесь важно отдавать предпочтение внутренней мотивации. Например, говорить, что ребенок "будет много знать", "станет интересным и успешным", "сможет достичь свои мечты". Что для этого делать?
Создавайте целостную картину
Даже ученики начальных классов должны иметь навыки самостоятельного поиска новых знаний и решения проблемных задач. Поэтому сначала объясните важность изучения предмета в целом.
Не забывайте об интеграции и STEM
Когда дети видят, что школьные предметы связаны с повседневной жизнью, то их интерес к учебе будет расти. К примеру, учите ребенка математике, показывая все на примере жизненных ситуаций.
Интересно Как учат детей в школах Китая: история украинской учительницы
Регулируйте уровень сложности
Легкий или сложный материал не добавит вдохновения. Учителя должны понимать, что процесс обучения должен быть не слишком легким, но увлекательным и интересным. Для этого можно применить дифференциацию – выполнение детьми разноуровневых заданий.
Фиксируйте успех
Ребенку будет интереснее учиться, если его работу часто будут проверять и оценивать. Но это тоже стоит делать необычно. Например, организуйте самооценку или работу в парах со взаимопроверкой, создайте хоровые ответы на вопросы или различные блиц-турниры и тому подобное.
Используйте наглядность
Это очень важно использовать для младших школьников. Здесь помогут различные схемы, карточки, развивающие настольные игры, плакаты, сделанные вместе с детьми и т.д.
И много играйте. Ведь любые сюжетные, ролевые, психологические и дидактические игры снимут напряжение в классе и научат чему-то новому.
Роль учителя в жизни младшего школьника
Первая учительница – это очень важный человек в жизни малышей. Ее отношение может запомниться на всю жизнь. Поэтому важно быть справедливым учителем, который верит в каждого ребенка.
Также перед учителем стоит ответственная задача – создать благоприятный психологический климат в классе. Потому что именно теплая атмосфера на уроке и демократия в классе будет формировать базу для получения знаний и поможет создать благоприятные условия для счастливой школьной жизни.
Поделиться новостью
-
Как выбрать качественный домашний принтер: рассказываем, на что обратить внимание при покупке1 октября , 12:16
-
Canon Zoemini: компактный фотопринтер, который сохранит самые ценные мгновения18 ноября , 17:28
-
Образование и COVID-19: почему не "закрывают" школы и как уберечься ученикам и учителям18 ноября , 16:29