В младшей школе дети учатся в период с 6 до 10 (или 7 до 11) лет. Именно этот этап завершает фазу детства и формирует новое окружение и деятельность. Как поддержать ребенка в этот момент, заинтересовать учебой и настроить на счастье – читайте советы в материале.

Некоторые учителя могут создать комфортную атмосферу в классе и отыскать для ребенка столько вдохновения, что ему хватит на все 12 лет обучения. Как это сделать – поделились советами эксперты с изданием "На урок".

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Что у ребенка выходит на первый план:

Учебная деятельность

Конечно, главная деятельность младшего школьника – это учеба, но в таком возрасте сохраняется большая потребность в игре. Поэтому на уроках стоит использовать дидактические, психологические и спортивные игры.

Необходимость движения

Этот период характеризуется непоседливостью и повышенной эмоциональностью младших школьников. А все потому, что к 6-7 годам у малышей растет подвижность нервных процессов. Однако такая потребность в движении может мешать сосредоточиться на занятии, поэтому обязательно на перемене организовывайте активный отдых.

Заинтересованность

Ребенок начинает новый этап жизни, где ему все в новинку. Поэтому здесь важно сделать все, чтобы заинтересовать малышей и привить им желание учиться.

Интересный урок для учеников начальных классов / Фото transkarpatia

Как заинтересовать ребенка учебой

Именно в младшем школьном возрасте ребенку лучше всего закладывать основу для умения и желания учиться. И здесь важно отдавать предпочтение внутренней мотивации. Например, говорить, что ребенок "будет много знать", "станет интересным и успешным", "сможет достичь свои мечты". Что для этого делать?

Создавайте целостную картину

Даже ученики начальных классов должны иметь навыки самостоятельного поиска новых знаний и решения проблемных задач. Поэтому сначала объясните важность изучения предмета в целом.

Не забывайте об интеграции и STEM

Когда дети видят, что школьные предметы связаны с повседневной жизнью, то их интерес к учебе будет расти. К примеру, учите ребенка математике, показывая все на примере жизненных ситуаций.

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Регулируйте уровень сложности

Легкий или сложный материал не добавит вдохновения. Учителя должны понимать, что процесс обучения должен быть не слишком легким, но увлекательным и интересным. Для этого можно применить дифференциацию – выполнение детьми разноуровневых заданий.

Фиксируйте успех

Ребенку будет интереснее учиться, если его работу часто будут проверять и оценивать. Но это тоже стоит делать необычно. Например, организуйте самооценку или работу в парах со взаимопроверкой, создайте хоровые ответы на вопросы или различные блиц-турниры и тому подобное.

Используйте наглядность

Это очень важно использовать для младших школьников. Здесь помогут различные схемы, карточки, развивающие настольные игры, плакаты, сделанные вместе с детьми и т.д.

И много играйте. Ведь любые сюжетные, ролевые, психологические и дидактические игры снимут напряжение в классе и научат чему-то новому.

Пример психологической игры "Эмпатия". Выберите одного ученика, которому надо на 2 минуты выйти из класса. За это время раздайте всем другим детям карточки с эмоциями (гнев, смех, радость, печаль, испуг, удивление, скука и тому подобное). Через минуту детям нужно вжиться в это состояние, чтобы ученик, вернувшийся в класс, смог угадать, что написано на карточке.

Роль учителя в жизни младшего школьника

Первая учительница – это очень важный человек в жизни малышей. Ее отношение может запомниться на всю жизнь. Поэтому важно быть справедливым учителем, который верит в каждого ребенка.

Также перед учителем стоит ответственная задача – создать благоприятный психологический климат в классе. Потому что именно теплая атмосфера на уроке и демократия в классе будет формировать базу для получения знаний и поможет создать благоприятные условия для счастливой школьной жизни.