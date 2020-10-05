С началом учебного года дети снова сталкиваются с задачами написать сочинение о каникулах, приключениях или осени. И тогда они пишут стандартные вещи, ведь им это не интересно. Как научить детей писать креативно и полюбить это – читайте советы в материале.

Собственными идеями поделилась писательница и учительница альтернативной школы "БеркоШко" Олеся Мамчич, передает НУШ.

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Письма от привидения

Сделайте в классе ящик и напишите письмо ученикам от имени привидения. Чтобы было еще интереснее, обожгите края письма, так оно будет похоже на древнюю рукопись. Бросьте его в урну, а затем дайте ученикам прочитать письмо. После этого дети могут сами написать письмо привидению.

Пример письма от привидения: "Привет, третьеклассники! Я – привидение. Знаю, что у вас наконец наступила зима. У нас, привидений, нет к ней чувствительности, зато мы очень любим есть табуретки! А что любите есть вы?".

Такая игра может, по словам писательницы, мотивировать детей писать. Так, Олеся Мамчич вела такую ​​"переписку" с классом круглый год.

Придумать окончание

Дайте ученикам отрывок текста из любимой книги. А они пусть придумают к нему окончание.

Или можно предложить ученикам дописать середину. Для этого сверху на листе А4 разместите отрывок из одной книги. Снизу – из другой. Важно, чтобы это были книги с похожими сюжетами и нравились детям. А середину они пусть допишут сами, чтобы получилась цельная история.

Пропущенные слова

Учитель должен взять готовый текст или интересную историю. Затем разделить ее на столько частей, сколько детей в классе. Все части стоит пронумеровать. В тексте можно пропускать различные части речи. К примеру, если это прилагательные – предложение может выглядеть так: "(Какой?) робот встретил (какую?) собачку".

Взамен дети должны дополнить отрывки словами, которые им нравятся, учитель затем должен собрать листы и прочитать целую историю. Обычно это получается смешно.



Ребенок пишет сочинение на домашнее задание / Фото goodhouse

Описать день от чьего-то имени

Если на уроке вы читали текст о собаке, то на домашнее задание можно дать детям написать сочинение об одном дне глазами собаки (ребенка/бабушки/друзей или даже кота).

Описать эмоции

Дайте всему классу посмеяться (или представить что-то страшное и испугаться), а затем они должны описать свои телесные ощущения. В частности, детям стоит обратить внимание: потели ли руки, дрожали ли колени, или во время смеха держался ли ребенок за живот.

Замаскироваться под писателя

Дайте ученикам отрывок произведения какого-то автора. А потом попросите детей дописать начало или концовку в том же стиле. Пусть дети прочитают, а другие угадают, где граница между тем, что написал писатель, и тем, что ребенок додумал сам.