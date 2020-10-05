Как заинтересовать детей писать: крутые советы от учительницы
С началом учебного года дети снова сталкиваются с задачами написать сочинение о каникулах, приключениях или осени. И тогда они пишут стандартные вещи, ведь им это не интересно. Как научить детей писать креативно и полюбить это – читайте советы в материале.
Собственными идеями поделилась писательница и учительница альтернативной школы "БеркоШко" Олеся Мамчич, передает НУШ.
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Как заинтересовать детей писать: крутые советы
Письма от привидения
Сделайте в классе ящик и напишите письмо ученикам от имени привидения. Чтобы было еще интереснее, обожгите края письма, так оно будет похоже на древнюю рукопись. Бросьте его в урну, а затем дайте ученикам прочитать письмо. После этого дети могут сами написать письмо привидению.
Такая игра может, по словам писательницы, мотивировать детей писать. Так, Олеся Мамчич вела такую "переписку" с классом круглый год.
Придумать окончание
Дайте ученикам отрывок текста из любимой книги. А они пусть придумают к нему окончание.
Или можно предложить ученикам дописать середину. Для этого сверху на листе А4 разместите отрывок из одной книги. Снизу – из другой. Важно, чтобы это были книги с похожими сюжетами и нравились детям. А середину они пусть допишут сами, чтобы получилась цельная история.
Пропущенные слова
Учитель должен взять готовый текст или интересную историю. Затем разделить ее на столько частей, сколько детей в классе. Все части стоит пронумеровать. В тексте можно пропускать различные части речи. К примеру, если это прилагательные – предложение может выглядеть так: "(Какой?) робот встретил (какую?) собачку".
Взамен дети должны дополнить отрывки словами, которые им нравятся, учитель затем должен собрать листы и прочитать целую историю. Обычно это получается смешно.
Ребенок пишет сочинение на домашнее задание / Фото goodhouse
Описать день от чьего-то имени
Если на уроке вы читали текст о собаке, то на домашнее задание можно дать детям написать сочинение об одном дне глазами собаки (ребенка/бабушки/друзей или даже кота).
Описать эмоции
Дайте всему классу посмеяться (или представить что-то страшное и испугаться), а затем они должны описать свои телесные ощущения. В частности, детям стоит обратить внимание: потели ли руки, дрожали ли колени, или во время смеха держался ли ребенок за живот.
Замаскироваться под писателя
Дайте ученикам отрывок произведения какого-то автора. А потом попросите детей дописать начало или концовку в том же стиле. Пусть дети прочитают, а другие угадают, где граница между тем, что написал писатель, и тем, что ребенок додумал сам.