Мальчик из-за усиления карантина учился дистанционно дома в провинции Нгеан. Инцидент произошел около 16 вечера. Известно, что ученик во время онлайн-урока находился в наушниках.

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Но внезапно во время занятия у мальчика взорвался телефон. Из-за этого загорелась одежда ученика.

Соседи подбежали к дому и срочно отвезли мальчика в больницу, но он умер ночью.

Чиновник Ле Чунг Сон подтвердил эту новость и сказал, что они посетили семью, чтобы выразить соболезнования. Отмечается, что полиция открыла дело, но местные СМИ заявили, что семья мальчика не хочет, чтобы инцидент расследовался.

К слову, в Индии учитель жестоко наказал школьника за опоздание на урок. Педагог поставил ученика на колени и избил его палкой. Одному однокласснику удалось снять это на видео. Детали – читайте в статье.