Задолжали 3 миллиона: учителя на Тернопольщине протестуют, потому что им год не выплачивают ЗП

В Кременце более 50 учителей вышли на протест. Они сообщили, что им уже год не выплачивают обещанной зарплаты. Долги перед педагогами составляют более 3 миллионов гривен.

Педагоги, которые вышли на протест, заявили, что больше ждать не могут, ведь ситуация будет только ухудшаться.

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"Мы вышли показать, что тоже хотим жить и должно быть какое-то достойное отношение к педагогам", – говорит учитель физкультуры в Волынском лицее Андрей Волянюк.



Протест учителей на Тернопольщине из-за зарплат / Скриншот с видео

Поддержать педагогов пришла и учительница Надежда Медецкая, которая недавно голодала ради того, чтобы Чугаловская гимназия в Кременецкой общине продолжала работать. Она говорит, что ее требования так и не поддержали, а проблем у местного образования есть много.

Впоследствии к учителям вышел городской глава Кременца и подтвердил информацию о долгах педагогам в размере 3 миллионов гривен.

Мы работаем над тем, чтобы наполнить бюджет и обеспечить работников бюджетной сферы зарплатой. Однако в этом году для коммунальных учреждений увеличилась цена за услуги – теперь куб газа стоит почти 35 гривен,

– подчеркнул городской голова Андрей Смаглюк.

Учителя подали обращение в Кременецкий городской совет, чтобы им выплатили зарплату, а также уволили тех, кто имеет непосредственное отношение к ее задолженности.

К слову, президент Владимир Зеленский анонсировал новые премии педагогам, ученики которых стали победителями в международных олимпиадах. До сих пор такие премии назначались только участникам конкурсов. Детали – в статье.