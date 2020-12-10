Задержки зарплат учителям в декабре не будет: правительство перераспределило 50 миллионов гривен
Более 51 миллиона гривен расходов образовательной субвенции перераспределят между местными бюджетами, чтобы не допустить задолженности зарплат педагогам. А в следующем году зарплаты поднимут еще на 20%.
Бывшая руководительница Министерства образования и науки Любомира Мандзий написала в фейсбуке, что задержки в выплате заработной платы педагогам в декабре не будет.
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По ее словам, правительство приняло решение, по которому между местными бюджетами перераспределят более 51 миллиона гривен расходов образовательной субвенции и еще 4,6 миллиона из резерва образовательной субвенции.
Перераспределение позволит избежать возникновения задолженности по выплате зарплаты учителям школ отдельных районов Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей,
– добавила Мандзий.
Кроме того, перераспределение объема образовательной субвенции за счет резерва делают из-за выявленных неточностей в данных отчета.
Добавим, что в проекте Госбюджета-2021 заложено повышение зарплат учителям в следующем году. В частности, на 20% запланировано увеличение должностных окладов с 1 января 2021 года.
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