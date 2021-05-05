Как выбрать школу

Выбирая школу для ребенка, родители обычно имеют свои критерии. Например, для кого-то важно близкое расположение школы к дому, кто-то обращает внимание на престижность заведения, для других – важны учителя.

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По словам экспертов, выбирая учебное заведение, стоит обращать внимание, в частности на:

расположение,

качество образования и учебные программы,

коллектив учителей, медиков и охрану,

бытовые условия,

наличие кружков,

систему питания.

Как подготовить ребенка к школе

Очень важна психологическая подготовка ребенка к школе, а не его умение считать или читать. Но это не зависит от возраста ребенка.

Психолог Наталья Носаль говорит, что ребенок готов к школе, если он может быть усидчивым, сосредоточенным на учебе, слушать учителя и взаимодействовать в коллективе, выполнять домашние задания.

Также важен интерес будущего первоклассника к обучению: желание писать, интересоваться цифрами и буквами.

Психолог советует формировать у первоклассников хорошее впечатление о школе, а не пугать ней. Попробуйте вместе с детьми выбрать школьные принадлежности, портфель и т.д.

За несколько недель до начала обучения, стоит начать раньше будить детей, чтобы легче войти в график в сентябре. Кроме того, чтобы дети не уставали писать, можно с ними рисовать, заниматься лепкой, вырезать ножницами. Это поможет развить кисть руки и мелкую моторику,

– объясняет Наталья Носаль.

Правила и требования для зачисления ребенка в школу

Каждый ребенок имеет право учиться в школе, расположенной ближе всего к его дому. Но это не ограничивает права ребенка на обучение в другом учебном заведении, если там есть свободные места.

Местная власть должна за месяц до приема заявлений сообщить родителям о начале зачисления детей в первый класс.

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В свою очередь, школы также не позднее, чем за месяц, должны обнародовать график приема заявлений на своем официальном сайте или стенде. Также нужно сказать о территории обслуживания и количестве свободных мест, которое закреплено за этой школой.

Первоочередное зачисление продолжается до 1 июня включительно.

В этом году было приостановление приема заявлений из-за локдауна. Пока неизвестно ни о каких решениях об изменениях в приказе МОН относительно конечного срока приема заявлений,

– рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Так, в течение двух рабочих дней после зачисления детей школа публикует на своем информационном стенде и сайте список зачисленных учеников с указанием их фамилий.

Какие документы необходимы для зачисления ребенка в школу

Чтобы школа приняла заявление от родителей, требуется пакет документов. Их подают вместе с заявлением:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя;

копию и оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, удостоверяющий личность;

оригинал или копию медицинской справки по форме №086-1/о;

документ, подтверждающий место жительства ребенка или родителей.

Какие документы могут подтвердить информацию о фактическом проживании ребенка:

паспорт (вид на постоянное или временное жительство, удостоверение беженца),

справка о регистрации места проживания ребенка или одного из его родителей,

справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица,

право собственности на соответствующее жилье,

документ, удостоверяющий право пользования жильем (договор найма или аренды квартиры),

акт обследования условий проживания,

другой официальный документ, содержащий информацию о месте проживания ребенка.

Ответы на популярные вопросы родителей

Как определить, какие территории закреплены за тем или иным учебным заведением?

Информация о территориях обслуживания определенного учебного заведения размещена на местных сайтах Департамента образования и науки. К примеру, в столице – это Образовательная карта Киева.

Могут ли родителям отказать в зачислении ребенка в школу, на территории обслуживания которой он проживает?

Нет, учебное заведение не имеет права отказать такому ребенку. Ведь он проживает на территории обслуживания учреждения.

Что делать, если не хватает мест в школе?

Если количество детей, имеющих право на первоочередное зачисление, больше, чем было заявлено школой, то родителям должны предложить школы, которые максимально близки к месту их проживания. Кроме того, могут открыть дополнительный класс.

Должен ли присутствовать ребенок при подаче документов?

Присутствие ребенка при подаче заявления, во время жеребьевки или зачисления не обязательно. Учебное заведение не требует присутствия будущего ученика.

Имеет ли право учебное заведение проводить конкурс или проверять знания, чтобы зачислить детей?

В этом году государственные и коммунальные учебные заведения не имеют права проводить конкурсы или проверять умения детей, чтобы принять их на учебу. Это допустимо только в частных школах.

В каком возрасте отдавать ребенка в школу?

Нынешний закон об образовании позволяет идти в 1 класс ученикам шестилетнего или семилетнего возраста.

Как происходит первоочередное зачисление учеников?

Первоочередное зачисление продолжается до 1 июня. Именно поэтому до конца мая родители должны подать все документы. Сначала в школу принимают детей, которые имеют право первоочередного зачисления. Это:

дети, проживающие на территории обслуживания учебного заведения

дети, братья или сесры которых уже посещают это заведение

дети сотрудников образовательного заведения

дети, которые являются выпускниками дошкольного подразделения этой школы.

Можно ли выбрать школу не по месту регистрации?

Родители имеют право подавать документы в любую школу, которая не относится к территории обслуживания. Количество заявлений в них не ограничено. Следует заметить, чтобы ребенок был зачислен на свободное место, нужна справка о том, что его не приняли на обучение в школу по месту жительства.

Но ребенка примут в школу только при наличии вакантных мест. Если в учебном заведении они остались, то проводят жеребьевку с 5 по 15 июня. Она проходит публично и открыто.

Куда обращаться если ребенка не берут в школу?

Если родителям отказали в зачислении ребенка в школу, то они в течение двух рабочих дней могут письменно обжаловать это решение в управлении образования. Если будет установлена ​​неправомерность такого решения, то нарушения устранят.

Когда записывать ребенка на подготовку к школе?

Шесть лет – это физиологический возраст, когда ребенка могут принять в школу. Но родителям стоит ориентироваться на его физиологические и психологические возможности. Обычно в детском саду во время последнего года детей начинают готовить к школе.

Но если родители решают отдать ребенка на специальные курсы, то стоит сделать это за полгода или год до начала обучения. Такие занятия будут способствовать лучшей адаптации ребенка к коллективу, научат взаимодействию и командной работе.