Органы управления образованием и школы уже начали подготовку к процедуре зачисления первоклассников в 2021 году. Какие документы нужны и когда их надо подавать – читайте в материале.

Омбудсмен Сергей Горбачев отмечает, что каждый ребенок имеет право учиться в школе, которая является ближайшей к его месту жительства. Но родители имеют полное право выбрать для ребенка любое другое учебное заведение.

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Но добавим, что такое условие не распространяется на учреждения специализированного образования художественного, спортивного, военного или научного направления, специальные школы, санаторные школы, учебно-реабилитационные центры и тому подобное.

Как зачисляют детей в 1 класс

Сроки и расположение школ

За 6 месяцев до начала приема заявлений о зачислении ребенка в первый класс органы местного самоуправления должны обнародовать решение о закреплении школ за определенными улицами и домами.

В Киеве, например, закрепленные территории обслуживания можно посмотреть на Образовательной карте Киева.

А за месяц до начала приема заявлений и документов в 1 класс местные власти должны определить даты, когда родители должны подать документы.

Также обязательно должна быть обнародована информация о закрепленной за школой территории обслуживания и максимальном количестве детей, которых школа может зачислить в каждый класс.

После начала приема заявлений следует периодически сообщать о количестве свободных мест и количестве поданных заявлений на первоочередное зачисление. Если школа не имеет сайта, эта информация публикуется на сайте органа управления.

Какие документы и когда подавать родители

В первую волну зачисляются в 1 класс дети, которые имеют право первоочередного зачисления.

Каких детей зачисляют в 1 класс в первую очередь:

если ребенок проживает на территории обслуживания учебного заведения;

если родные братья и сестры ребенка уже учатся в этом учебном заведении;

если это дети сотрудников этого учреждения образования;

если это дети, которые являются выпускниками дошкольного подразделения этого учебного заведения.

Первоочередное зачисление длится с 31 мая по 1 июня включительно.

Если в школе остаются свободные места, после первой волны, по результатам жеребьевки, зачисляются другие дети, которые не проживают на территории обслуживания этого заведения,

– подчеркивает образовательный омбудсмен.

Для того, чтобы ребенка зачислили в первый класс, родители до 31 мая должны лично подать директору заявление о приеме.

С собой нужно иметь следующие документы:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя (одного из родителей или лиц, их заменяющих);

копию и оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, удостоверяющий личность;

оригинал или копию медицинской справки по форме №086-1/о;

документ, подтверждающий место жительства ребенка или родителей. Этот документ подается, если ребенок претендует на зачисление в заведение, которое обслуживает его территорию проживания.

Также при наличии и по желанию одного из родителей может прилагаться оригинал или копия заключения инклюзивно-ресурсного центра об оценке развития ребенка. Этот документ необходим, если ребенок имеет особые образовательные потребности и для него нужно создать инклюзивный класс.

Кроме этого, до 31 мая родители могут подать любое количество заявлений в другие школы не на территории обслуживания, чтобы претендовать на зачисление на свободные места. Количество таких заведений не ограничивается.



Ученики на празднике Первого звонка / Фото znaj.ua

Кроме того, чтобы ребенок был зачислен на свободное место, нужна справка, что он не зачислен в другое учебное заведение по месту жительства.

Что делать, если не хватает мест в школе

Если до 1 июня включительно были зачислены все учащиеся, список зачисленных с указанием только их фамилий обнародуется исключительно в учебном заведении.

Чтобы все дети, которые имеют право на первоочередное зачисление, были зачислены, директор школы может:

по согласованию с учредителем открыть дополнительный класс или классы, в том числе инклюзивные или специальные;

или классы, в том числе инклюзивные или специальные; внести необходимые изменения в организацию образовательного процесса, например, организовать занятия для учащихся 5 – 11 классов во вторую смену (с 1 января 2021 года действует новый санитарный регламент, который запрещает обучение учащихся 1 – 4 классов во вторую смену);

(с 1 января 2021 года действует новый санитарный регламент, который запрещает обучение учащихся 1 – 4 классов во вторую смену); освободить помещения, используемые не по назначению.

Если же количество детей, которые имеют право на первоочередное зачисление, все равно превышает способность школы, то орган управления образования безотлагательно должен предложить родителям этих детей перечень школ, максимально доступных и приближенных к месту проживания ребенка.

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А для тех, кто подал заявления и документы на зачисление на свободные места до 31 мая, если свободные места остались, зачисление происходит по результатам жеребьевки — после 1 июня до 15 июня включительно.

До 15 июня включительно на свободные места зачисляются дети, которые не проживают на территории обслуживания заведения.

Как обжаловать неправомерный отказ в зачислении

Если родителям неправомерно отказали в зачислении ребенка в школу, то они в течение двух рабочих дней могут письменно обжаловать это решение в орган, в сфере управления которого находится учебное заведение.

И если соответствующий орган установит, что требования порядка зачисления были нарушены, он безотлагательно должен письменно уведомить школу о необходимости устранения этого нарушения.