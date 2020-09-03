5 сентября абитуриентов, которые прошли на бюджет и уже подали оригиналы документов в вузы, зачислят на учебу. Поэтому уже с 6 сентября абитуриентов будут зачислять на контракт.

В воскресенье, 6 сентября, статусы заявлений таких абитуриентов и в электронных кабинетах и ​​на сайте Информационной системы "Вступ.ОСВИТА.UA" изменятся со статуса "Допущено" на статус "Рекомендовано (контракт)".

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После этого абитуриенты, которые получат рекомендации к зачислению на контракт, должны выполнить требования к зачислению в соответствии с правилами приема учреждения высшего образования. В частности, подать оригиналы документов до 11 сентября.

Какие документы нужно подать абитуриентам в вуз на бакалавра:

копию документа, удостоверяющего личность (паспорт);

оригинал документа о среднем образовании и приложение к нему;

копию военно-учетного документа (кроме случаев, предусмотренных законодательством);

сертификаты ВНО;

4 цветные фотографии размером 3Х4;

заявление на потупление (для абитуриентов, которые подавали заявления через электронный кабинет);

другие документы, предусмотренные правилами приема в конкретном учреждении.

Отметим, что некоторых студентов-контрактников до 15 сентября могут перевести на бюджетные места, которыми не воспользовались рекомендованные на них поступающие.