Сейчас все активно обсуждают вопросы реформирования старшей школы. Речь идет о том, что ученики 10 – 12 классов будут получать полное среднее образование не в школах, а в лицеях и это образование будет профильным. Зачем Украине нужна реформа старшей школы – читайте объяснение образовательного омбудсмена.

Горбачев отмечает, что эта реформа кардинально меняет привычные подходы к получению полного общего среднего образования и организации обучения в старшей школе.

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Какова ситуация с обучением в Украине сейчас

По его словам, в постсоветских странах, кроме Украины, осталось только 3 страны (Азербайджан, Беларусь и Россия), полное общее среднее образование в которых продолжается 11 лет.

В Украине большинство учеников после 9 класса продолжают обучение:

в старшей школе (10-11 классы) – 64,8%,

в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования – 14,7%,

в профессиональных колледжах и техникумах – 19,6% (данные 2020 года).

Так, ежегодно уменьшается количество выпускников 9 класса, которые идут получать профессию: за последние четыре года доля таких учеников упала с 38,7% до 34,3%.

Уже неоднократно я подчеркивал, что, к сожалению, система школьного образования наполняет головы учеников большим количеством фактов и информации. И в результате ученики изучают все и сразу, тратят на это много времени, а эффективности от такого обучения мало,

– говорит Горбачев.

Он уверяет, что учебный план для учеников 10 – 11 классов перенасыщен предметами – они изучают больше двадцати предметов вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что им нравится, чем планируют заниматься в жизни.

Горбачев говорит, что только часть учеников изучает только те предметы, которые готовит на ВНО, или к которым есть интерес, а все остальные учат все предметы на минимальную оценку, чтобы было. Поэтому у детей нет мотивации.

Зачем нужна реформа старшей школы

По словам образовательного омбудсмена, реформа предусматривает, что в 10 – 12 классе ученики смогут учиться либо в академическом лицее, самостоятельно выбрав предметы определенного профиля, либо в профессиональном лицее, где одновременно можно получить образование и определенную профессию.

Когда у учеников, например, по языковому профилю, не будет рассредоточенности на предметы естественного направления, то они смогут значительно углубить языковые знания, необходимые навыки, подготовиться к поступлению в вуз и делать это во время занятий в лицее, а не на дополнительных занятиях с репетитором за пределами школы,

– убежден Горбачев.

Итак, профильность поможет улучшить качество образования, результаты обучения учеников и подготовить их к будущей учебе в университете и работе. То есть от этого зависит успешность карьеры выпускника.

К тому же, во время профильного обучения в лицеях будет уменьшено количество учебных предметов и количество академических часов по непрофильным предметам. Такой подход уменьшит нагрузку на учеников.

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Также эксперты считают, что получение профильного образования в лицеях учениками из небольших городов и сел поможет снизить разрыв в знаниях и компетентности между детьми. Ученики смогут выбирать лицей и учиться наравне с другими.

Сергей Горбачев добавляет, что самая низкая продолжительность получения полного общего среднего образования в европейских странах – 12 лет. Поэтому если ученик выбирает для получения высшего образования другую страну, он должен закончить в этой стране 12 класс, и только тогда может поступить в университет. Поэтому эта реформа нужна и Украине.