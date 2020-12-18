На личностное развитие ребенка и то, кем он станет в будущем, прежде всего влияет образовательная среда. Ведь именно в школе он проводит большинство своего времени. Поэтому важно, чтобы ребенок ходил в школу с интересом и чувствовал там себя нужным и чувствовал себя в безопасности. Это и делает Новая украинская школа.

Такое мнение высказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в фейсбуке во время объяснения о важности и целесообразности реформы "Новой украинской школы".

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Что известно о НУШ

"Новая украинская школа" – это главная реформа МОН под руководством бывшего министра Лилии Гриневич. Цель НУШ – создать школу, в которой будет приятно учиться и которая будет давать ученикам не только знания, но и умение применять их в жизни.

Внедрять ее начали с учеников первых классов. Так, в 2018 году новые стандарты протестировали в 100 школах по всей стране, а в 2018/2019 учебном году украинские первоклассники начали учиться по новой системе.

Ключевые компетентности для детей в НУШ:

общение в школе только на государственном языке (и родном, в случае различия);

общение на иностранных языках;

умение учиться на протяжении жизни;

Инициативность и предприимчивость;

математическая компетентность;

основные компетентности в естественных науках и технологиях;

информационно-цифровая компетентность;

социальная и гражданская компетентности связаны с идеями демократии, справедливости, равенства, прав человека и тому подобное;

осведомленность и самовыражение в сфере культуры;

экологическая грамотность.

Добавим, что исследования показывают, что в пилотных школах НУШ учащиеся имеют более высокие показатели по сквозными умениями, по сравнению с непилотными заведениями.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заверил, что сейчас нужно, чтобы по реформе НУШ могли получать образование новые поколения учеников.

Зачем Украине нужна реформа НУШ

К сожалению, учеников привыкли нагружать огромным количеством информации, которая далеко не всегда является нужной в реальной жизни и которую он просто зазубривает, а потом быстро забывает.

В результате часть детей, а затем – взрослых людей, имеют проблемы с анализом и критическим осмыслением информации, потому что школьные годы занимается преимущественно зазубриванием,

– говорит Горбачев.

По его словам, реформа НУШ меняет отношение к образованию. Она ориентирует образование на то, что в школе ребенок должен получать практические знания и овладевать и развивать навыки, которые понадобятся ему в жизни.

Поэтому игровые методы обучения во время занятий, креативные задания и проекты помогут развивать навыки и умение брать на себя ответственность, принимать решения, взаимодействовать в команде и тому подобное.

"Довольно часто от людей, которые не очень разбираются в образовании, можно услышать совершенно фантастические утверждения, что, якобы, НУШ отказывается от знаний. Это – абсолютно некорректно. Ведь новая школа делает следующий шаг – на основе этих знать формирует полезные жизненные компетентности", – добавляет он.