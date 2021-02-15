Детей еще с молодого возраста следует научить, как оптимально расходовать деньги, что такое семейный бюджет и как работают банки. Однако это не должны делать только родители. Эксперты отмечают, что финансовой грамотности должны обучать в школах. Как это сделать – читайте в материале.

Здесь собраны успешные варианты от частных учебных заведений Украины, где детей учат финансовой грамотности. И этим могут воспользоваться общеобразовательные школы.

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Так, преподаватель Новопечерской школы Инна Большакова считает, что финансовую грамотность не стоит рассматривать как отдельный предмет. Ее лучше интегрировать, чтобы изучать этот вопрос с разных точек зрения.

По ее словам, детей в школе не надо делать экономистом, но надо научить жизненным навыкам. Для начальной школы – это понимание, что такое деньги и товары, как считать деньги и тому подобное.

Наша концепция заключается в том, что мы должны давать навыки. Навыки обращения с деньгами, навыки потребления, навыки понимания, что эти деньги должны обеспечивать тебе жизнь и как это сделать. Но это не лекция, что такое товар и как за него получить деньги,

– добавила Инна Большакова.

К примеру, для изучения темы денег в их школе есть математическая коробка с набором денег. Их используют на уроке просто для счета.

А в 1 классе есть раздел – мой дом. Там дети изучают, что такое свет, вода и тепло, что такое естественное и искусственное свет. И в рамках этого раздела можно рассказать ученикам, как сберечь и сэкономить энергию.

Кроме того, преподаватель рассказала, что ученики охотно берутся за темы, касающиеся практического применения. Как разработать меню, чтобы угостить друзей: сколько для этого нужно денег, какие блюда должны быть и тому подобное. Дети любят деятельность, похожую на настоящую.

В школе также проводят дни лидерства, где школьники изучают 7 привычек. И одна из этих привычек – "я знаю свою цель". Они учатся планировать не только день, но и бюджет. Также дважды в год в школе проводят большие дни лидерства и проекты. Один из проектов – благотворительная ярмарка.

Как с помощью игры научить детей финансовой грамотности

Частная школа в Вишневом под Киевом Happy Nest учит детей умению планировать заранее, контролировать себя, экономить и накапливать, делать обдуманные финансовые решения и покупки, решать проблемы и общаться.

Преподавательница школы Ярослава Диб рассказывает, что с детьми важно разрабатывать близкие темы в которых они ориентируются. Например, покупка домашнего любимца или приобретение чего-то для класса. Могут быть также темы коммунальных услуг и платежей, переезд в новый дом или квартиру и тому подобное.



Девочка подсчитывает деньги / Фото wcu-network

А каждую пятницу в школе происходит проектная деятельность. Недавно дети готовили проект "Парк" – у каждой группы была определенная сумма денег, которую они должны были эффективно использовать. Дети расписывали, сколько стоит установка памятника, а сколько – посадка деревьев, установка урн и тому подобное.

Также педагоги активно привлекают родителей. Ведь каждый на собственном примере может рассказать о прелестях любой профессии. Кто-то работает в ООН в комитете по правам беженцев, кто журналистом, а еще кто-то – полицейским и т.д.

Эксперты советует использовать бесплатные готовые программы. Одна из них – My classroom economy.

На этом сайте есть много практических советов, как вплести различные финансовые темы в обычные программы для любого школьного возраста. Однако для этого нужно знать английский язык (один из вариантов – скооперироваться с учителем иностранного).

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Так, интересные темы можно изучать через игру на протяжении всего учебного года. Например, дети могут распределить роли-профессии и учиться зарабатывать деньги. Эти образные деньги можно обменивать в школьных лавочках канцтоваров на недорогие вещи.

Интересно, что в школе есть студия "Бизнес-школа". Там школьники понимают, что можно получать и приумножать прибыль, поэтому ищут для этого идеи.

Первой была идея организовать дискотеку. Начали разделять профессии или роли для этого проекта: кто-то – менеджер, кто-то – ответственный за кейтеринг, кто-то – за охрану, за рекламу.

Дети смогли монетизировать этот проект. Сделали объявления на дискотеку и пригласили других детей. Билеты стоили по 5-10 гривен, были бесплатные коктейли и ди-джей.

Из денег, которые заработали, решили реализовать второй проект – кинотеатр. Ученики брали кредит у школы на попкорн. Нашли короткий фильм и пригласили уже родителей. Выросли немного и цены – 15 гривен, поэтому удалось заработать около 800 гривен. Часть средств вернули школе, часть – разделили между собой, еще часть положили в банк под процент.

Ярослава признается, что с каждым новым проектом растает ответственность учеников. Поскольку нужно большесредств, больше контроля.

Например, когда дети просили у школы о займе на проект, директор спросила: "А что будет, если вы не заработаете этих денег и не сможете отдать?". Тогда дети нашли решение – возможность отработать: дать отпуск на два дня уборщицам и самым эти дни выполнять их обязанности.