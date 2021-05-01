Эксперт образовательных программ "Украинского института будущего" Николай Скиба рассказал, что процедура получения научного звания в Украине – это некая рента доступа к фетишизованому статусу, к которому тянутся люди.

К теме Кива так торопливо защищал диссертацию, потому что в мае начнут действовать новые правила, – Совсун

Какие научные звания в Украине

По словам Скибы, в Украине начали приводить систему образовательных квалификаций в соответствие с европейской, которая является трехступенчатой:

бакалавр,

магистр,

PhD (доктора наук).

Образовательный эксперт убеждает, что PhD должно быть верхним звеном образовательной квалификации. PhD – это доктор философии, то есть не технических наук или государственного управления – это человек, который может оперировать определенными концептами.

Когда мы получаем степень магистра, например, в журналистике – это означает, что мы понимаем, как проводить исследования в этих сферах, даже имеем предварительные результаты. А степень PhD или доктора философии означает, что мы можем предлагать свои идеи,

– подчеркнул Николай Скиба.

По его мнению, это уже даже не о науке. Ведь наука – это когда происходят открытия, публикации и тому подобное. Наука – это высший квалификационный статус.

Зато в Украине каждый выпускник под давлением общественного мнения стремится получить диплом о высшем образовании.

"Потому что отсутствие высшего образования, вроде бы, свидетельствует о лузерстве. Очень часто именно на таком уровне это и считывает общество. У нас не хватает отдельной дискуссии на эту тему". – добавил эксперт.

Николай Скиба подчеркнул, что научная степень открывает доступ ко многим профессиям. Например, если вы захотите в университете открыть новую кафедру, то получите много требований, среди которых будет и количество кандидатов и докторов наук, без которых кафедру просто не аккредитуют.

Для чего политикам научные степени

По мнению образовательного эксперта, для политиков дело не в деньгах. Для них – это способ доказать что-то себе и другим.

Очень часто за них пишут другие, ведь не секрет, что есть “теневые” авторы – это целая индустрия сегодня. К тому же, после получения степени депутат сможет получить надбавку 15% к ставке,

– заявил Николай Скиба.

Кроме того, для политиков это желаемая степень, потому что это дополнительные надбавки или научная пенсия. Но эксперт считает, что это нужно оставлять только в научной сфере – на уровне университета.

К слову, из 44 депутатов фракции "Оппозиционная платформа – "За жизнь" в Верховной Раде по меньшей мере 14 тоже имеют научную степень, а еще 7 – даже доктора наук.

Кто из депутатов ОПЗЖ имеет научную степень:

Олег Волошин (кандидат политических наук),

Юрий Загородний (кандидат педагогических наук),

Дмитрий Исаенко (кандидат наук по государственному управлению),

Владимир Кальцев (кандидат политических наук),

Тарас Козак (кандидат экономических наук),

Александр Колтунович (кандидат экономических наук),

Наталия Королевская (кандидат экономических наук),

Василий Нимченко (кандидат юридических наук),

Юрий Павленко (кандидат философских наук),

Михаил Папиев (кандидат экономических наук),

Александр Пономарев (кандидат экономических наук),

Николай Скорик (кандидат экономических наук),

Антонина Славицкая (кандидат экономических наук),

Нестор Шуфрич (кандидат экономических наук),

Ренат Кузьмин (доктор юридических наук),

Александр Лукашев (доктор юридических наук),

Сергей Левочкин (доктор экономических наук),

Михаил Макаренко (доктор юридических наук),

Виктор Медведчук, (доктор юридических наук),

Татьяна Плачкова (доктор философии из области знаний "Право").

Что известно о защите диссертации Кивы и почему это решение еще не окончательное – читайте в материале.