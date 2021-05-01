Эксперт образовательных программ "Украинского института будущего" Николай Скиба рассказал, что процедура получения научного звания в Украине – это некая рента доступа к фетишизованому статусу, к которому тянутся люди.

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Какие научные звания в Украине

По словам Скибы, в Украине начали приводить систему образовательных квалификаций в соответствие с европейской, которая является трехступенчатой:

  • бакалавр,
  • магистр,
  • PhD (доктора наук).

Образовательный эксперт убеждает, что PhD должно быть верхним звеном образовательной квалификации. PhD – это доктор философии, то есть не технических наук или государственного управления – это человек, который может оперировать определенными концептами.

Когда мы получаем степень магистра, например, в журналистике – это означает, что мы понимаем, как проводить исследования в этих сферах, даже имеем предварительные результаты. А степень PhD или доктора философии означает, что мы можем предлагать свои идеи,
 –  подчеркнул Николай Скиба.

По его мнению, это уже даже не о науке. Ведь наука – это когда происходят открытия, публикации и тому подобное. Наука – это высший квалификационный статус.

Зато в Украине каждый выпускник под давлением общественного мнения стремится получить диплом о высшем образовании.

"Потому что отсутствие высшего образования, вроде бы, свидетельствует о лузерстве. Очень часто именно на таком уровне это и считывает общество. У нас не хватает отдельной дискуссии на эту тему".  –  добавил эксперт.

Николай Скиба подчеркнул, что научная степень открывает доступ ко многим профессиям. Например, если вы захотите в университете открыть новую кафедру, то получите много требований, среди которых будет и количество кандидатов и докторов наук, без которых кафедру просто не аккредитуют.

Для чего политикам научные степени

По мнению образовательного эксперта, для политиков дело не в деньгах. Для них – это способ доказать что-то себе и другим.

Очень часто за них пишут другие, ведь не секрет, что есть “теневые” авторы – это целая индустрия сегодня. К тому же, после получения степени депутат сможет получить надбавку 15% к ставке,
 –  заявил Николай Скиба.

Кроме того, для политиков это желаемая степень, потому что это дополнительные надбавки или научная пенсия. Но эксперт считает, что это нужно оставлять только в научной сфере – на уровне университета.

К слову, из 44 депутатов фракции "Оппозиционная платформа – "За жизнь" в Верховной Раде по меньшей мере 14 тоже имеют научную степень, а еще 7 – даже доктора наук.

Кто из депутатов ОПЗЖ имеет научную степень:

  • Олег Волошин (кандидат политических наук),
  • Юрий Загородний (кандидат педагогических наук),
  • Дмитрий Исаенко (кандидат наук по государственному управлению),
  • Владимир Кальцев (кандидат политических наук),
  • Тарас Козак (кандидат экономических наук),
  • Александр Колтунович (кандидат экономических наук),
  • Наталия Королевская (кандидат экономических наук),
  • Василий Нимченко (кандидат юридических наук),
  • Юрий Павленко (кандидат философских наук),
  • Михаил Папиев (кандидат экономических наук),
  • Александр Пономарев (кандидат экономических наук),
  • Николай Скорик (кандидат экономических наук),
  • Антонина Славицкая (кандидат экономических наук),
  • Нестор Шуфрич (кандидат экономических наук),
  • Ренат Кузьмин (доктор юридических наук),
  • Александр Лукашев (доктор юридических наук),
  • Сергей Левочкин (доктор экономических наук),
  • Михаил Макаренко (доктор юридических наук),
  • Виктор Медведчук, (доктор юридических наук),
  • Татьяна Плачкова (доктор философии из области знаний "Право").