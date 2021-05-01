Эксперт образовательных программ "Украинского института будущего" Николай Скиба рассказал, что процедура получения научного звания в Украине – это некая рента доступа к фетишизованому статусу, к которому тянутся люди.
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Какие научные звания в Украине
По словам Скибы, в Украине начали приводить систему образовательных квалификаций в соответствие с европейской, которая является трехступенчатой:
- бакалавр,
- магистр,
- PhD (доктора наук).
Образовательный эксперт убеждает, что PhD должно быть верхним звеном образовательной квалификации. PhD – это доктор философии, то есть не технических наук или государственного управления – это человек, который может оперировать определенными концептами.
Когда мы получаем степень магистра, например, в журналистике – это означает, что мы понимаем, как проводить исследования в этих сферах, даже имеем предварительные результаты. А степень PhD или доктора философии означает, что мы можем предлагать свои идеи,
– подчеркнул Николай Скиба.
По его мнению, это уже даже не о науке. Ведь наука – это когда происходят открытия, публикации и тому подобное. Наука – это высший квалификационный статус.
Зато в Украине каждый выпускник под давлением общественного мнения стремится получить диплом о высшем образовании.
"Потому что отсутствие высшего образования, вроде бы, свидетельствует о лузерстве. Очень часто именно на таком уровне это и считывает общество. У нас не хватает отдельной дискуссии на эту тему". – добавил эксперт.
Николай Скиба подчеркнул, что научная степень открывает доступ ко многим профессиям. Например, если вы захотите в университете открыть новую кафедру, то получите много требований, среди которых будет и количество кандидатов и докторов наук, без которых кафедру просто не аккредитуют.
Для чего политикам научные степени
По мнению образовательного эксперта, для политиков дело не в деньгах. Для них – это способ доказать что-то себе и другим.
Очень часто за них пишут другие, ведь не секрет, что есть “теневые” авторы – это целая индустрия сегодня. К тому же, после получения степени депутат сможет получить надбавку 15% к ставке,
– заявил Николай Скиба.
Кроме того, для политиков это желаемая степень, потому что это дополнительные надбавки или научная пенсия. Но эксперт считает, что это нужно оставлять только в научной сфере – на уровне университета.
К слову, из 44 депутатов фракции "Оппозиционная платформа – "За жизнь" в Верховной Раде по меньшей мере 14 тоже имеют научную степень, а еще 7 – даже доктора наук.
Кто из депутатов ОПЗЖ имеет научную степень:
- Олег Волошин (кандидат политических наук),
- Юрий Загородний (кандидат педагогических наук),
- Дмитрий Исаенко (кандидат наук по государственному управлению),
- Владимир Кальцев (кандидат политических наук),
- Тарас Козак (кандидат экономических наук),
- Александр Колтунович (кандидат экономических наук),
- Наталия Королевская (кандидат экономических наук),
- Василий Нимченко (кандидат юридических наук),
- Юрий Павленко (кандидат философских наук),
- Михаил Папиев (кандидат экономических наук),
- Александр Пономарев (кандидат экономических наук),
- Николай Скорик (кандидат экономических наук),
- Антонина Славицкая (кандидат экономических наук),
- Нестор Шуфрич (кандидат экономических наук),
- Ренат Кузьмин (доктор юридических наук),
- Александр Лукашев (доктор юридических наук),
- Сергей Левочкин (доктор экономических наук),
- Михаил Макаренко (доктор юридических наук),
- Виктор Медведчук, (доктор юридических наук),
- Татьяна Плачкова (доктор философии из области знаний "Право").