Валерий Колюх подчеркнул, что это вопрос к Министерству образования, но он высказал свое личное мнение на этот счет. Он считает, что так хотят подтянуть общую успеваемость по математике.

К теме В Украине меняются правила поступления в вузы: что нового ждать абитуриентам в 2022 году

По его словам, прошлогодний уровень ВНО по математике достаточно низкий.

Более 30% выпускников не сдали ВНО по математике. Это на самом деле ужасные цифры. Поэтому я считаю, что это одна из попыток подтянуть уровень знаний выпускников школ, чтобы они выбирали не только те предметы для изучения, из которых они будут сдавать ВНО,

– ответил Колюх.

Депутат считает, что все-таки МОН будет предоставлять возможность выбора, то есть представления сертификата ВНО или по математике, или еще по какому-то предмету.

"Я знаю учебный план (Колюх – профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко) в вышеперечисленных специальностях нет математических предметов", – ответил он на вопрос о введении ВНО по математике для "Журналистики", "Психологии", "Политологии" и тому подобное.

Обратите внимание В Украине будут признавать самообразование: правительство приняло решение

Что известно о роли математики при поступлении в вузы

МОН обнародовало новые условия приема в вузы. Заметно, что в этом году усилили роль математики для определенных специальностей.

В частности, математика станет вторым обязательным конкурсным предметом для поступления на такие специальности:

"Политология",

"Журналистика",

"Социальная работа",

"Социальное обеспечение".

Также изменения будут касаться специальности "Международные отношения". В частности, для вступления на "международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии" результат ВНО по математике является третьим конкурсным предметом вместо нескольких предметов на выбор.

Кроме того, результаты ВНО по математике традиционно необходимы поступающим на специальности, связанные с информационными технологиями, инженерией и тому подобное. На какие специальности требуется ВНО по математике – полный перечень читайте в статье.