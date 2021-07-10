Зачем детям деньги и сколько давать карманных: советы экспертов

Сегодня деньги преимущественно имеют электронный вид. Трудно объяснить их ценность детям без наглядности и собственного примера использования этого ресурса.

Карманные деньги могут стать основой для повышения уровня финансовой грамоты ребенка. Рассказываем, как и зачем учить детей корректно обращаться с деньгами.

На тему Научить ребенка финансовой грамоты: справочник по возрастным категориям для родителей

Модель для подражания

Возьмите лист чистой бумаги и ручку. Несколько минут подумайте, а затем напишите ответ на вопрос "Что для меня деньги?". Это то, что покажет ваше отношение к финансам как к ресурсу, а также внутренние недоразумения по управлению им. Оказывается, что взрослые:

недооценивают собственную работу;

думают, что плохо иметь много денег, потому что это делает их плохими людьми;

считают, что невозможно разбогатеть без связей;

думают, что те, кто имеет деньги, или родился в богатой семье, или украли;

уменьшают ценность денег;

ставят деньги на первое место, не имея баланса в других сферах жизни.

Имея сильные собственные стереотипы относительно финансов, родители или не хотят говорить с детьми на эти темы, или хотят, но не знают как. Поэтому родители:

полагаются на то, что жизнь / школа / университет научат детей управлять деньгами;

считают, что маленьким детям рано знать о финансах;

не учат ценить деньги;

думают, что лучше быть бедным, но честным;

уверены, что лишь небольшому количеству людей доступны большие материальные блага.

Все это не озвучивается родителями, но невербально демонстрируется детям, становясь основой их финансового поведения в будущем.

Те, кто осознал важность и доступность финансовой грамотности, понимают, что детей следует учить управлению финансами. От этого зависит их умение приспособиться к самостоятельной жизни, быть счастливыми, чувствовать свою полноценность, пользоваться всеми возможностями, которые дает мир. Такие родители с детства приучают своих детей различать собственные нужды и потребности, планировать, накапливать, находить варианты заработка.

Станьте моделью для подражания / Фото 24 канал

Зачем детям деньги

Деньги для детей – игрушка, инструмент познания мира. Психологи советуют знакомить с миром денег, начиная с 4 – 5 лет, но и до этого возраста современные малыши уже не раз сталкивались с ним. Ребенок хочет, как мама, обменивать цветные бумажки с кошелька на предметы и вкусности. Хочет, как папа, проводить карточкой по терминалу. Но без объяснения роли и функций денег ребенок не видит разницу между ними и зелеными листочками из дерева, которые можно нарвать где угодно и продолжить игру. Чем раньше вы начнете говорить с ребенком о деньгах, тем быстрее и корректнее сформируется его модель финансового поведения и система ценностей.

Возраст

Деньги мало интересуют детей дошкольного и младшего школьного возраста (например, 5 – 7 лет). Интерес к деньгам в типичных условиях развития зачастую искусственно вызванный родителями. Обычно дети играют с куклами и машинками, с легкостью обменивая дорогие игрушки на яблоко или конфету. В малышей не отработаны денежные ассоциации, которые точно появляются в подростковом возрасте. Когда ребенок привык жить "на всем готовом", у него нет необходимости интересоваться деньгами. Он активно включается тогда, когда чувствует собственный интерес, понимает, как новые знания можно использовать прямо сейчас. Важно говорить о деньгах с детьми применительно к конкретной ситуации понятными им словами, опираясь на детские потребности и интересы, характерные для конкретного возраста. Когда учить ребенка финансам / Фото Unsplash

Сколько давать карманных денег

Те дети, которые имеют доступ к деньгам просто так, без аргументированной причины, не ценят этот ресурс. Те, кто понимают зачем им деньги, легче ищут способы заработка, видят нетипичные пути получения дополнительных доходов. Для них вселенная возможностей открыта, в ней существует уважение к себе и своему труду, родителей, людей, предоставляющих услуги и товары. Сколько давать ребенку карманных полностью зависит от того, имеете ли вы, взрослый, понимание, насколько финансово грамотный ваш ребенок, как понимает значение денежного ресурса. Возможно, ребенок перескочил стадию карманных денег и уже на этапе "хочу самостоятельно зарабатывать". Если вы решите давать карманные, начните с небольших сумм. В таком случае ребенок научится оперировать понятными объемами и масштабами ресурса. Деньги, которые получает ребенок как подарок, – только его. И то, как ими управлять, на что тратить – также исключительно в ответственности ребенка. Вы можете только задать вопросы и ненавязчиво советовать, фокусируя внимание в правильном, практичном направлении. Сколько карманных денег давать ребенку / Фото Pexels

Как правильно формировать финансовое поведение ребенка

Говорите с детьми о деньгах , откуда они берутся, какова их роль и функция. Отвечая на вопрос "мы бедные / богатые?", "почему у кого-то есть определенная игрушка или телефон, а у меня – нет?", терпеливо объясняйте, что деньги – ресурс, инструмент, а умение ими управлять – важный навык. Не делайте из денег единую тему для разговоров, но и не избегайте ее, потому что "ребенок еще слишком мал".

, откуда они берутся, какова их роль и функция. Отвечая на вопрос "мы бедные / богатые?", "почему у кого-то есть определенная игрушка или телефон, а у меня – нет?", терпеливо объясняйте, что деньги – ресурс, инструмент, а умение ими управлять – важный навык. Не делайте из денег единую тему для разговоров, но и не избегайте ее, потому что "ребенок еще слишком мал". Объясняйте, что такое заработок , а что подарок, что такое "расходы", "сбережения", "доходы", какие существуют возможности увеличить имеющиеся средства. Например, берите понятны ребенку ситуации. Повторяйте на разных примерах, пока финансовое мышление не станет объективным.

, а что подарок, что такое "расходы", "сбережения", "доходы", какие существуют возможности увеличить имеющиеся средства. Например, берите понятны ребенку ситуации. Повторяйте на разных примерах, пока финансовое мышление не станет объективным. Обсуждайте то, что покупаете . Дети должны знать, что является необходимостью (например, теплые сапоги на зиму), что является инвестицией в развитие и будущее (занятия спортом, книги, курсы и т.п.), а что скоротечным желанием (дополнительная шоколадка, новая игрушка).

. Дети должны знать, что является необходимостью (например, теплые сапоги на зиму), что является инвестицией в развитие и будущее (занятия спортом, книги, курсы и т.п.), а что скоротечным желанием (дополнительная шоколадка, новая игрушка). Делайте ребенка полноценным участником процесса , где используются деньги. В магазине объясняйте, например, на мороженом, сколько пачек можно приобрести на 15 или 100 гривен. В такси – что такое онлайн-оплата или сколько нужно работать родителям на то, чтобы оплатить одну поездку. Вместе считайте расходы на отдых или оплату коммунальных услуг.

, где используются деньги. В магазине объясняйте, например, на мороженом, сколько пачек можно приобрести на 15 или 100 гривен. В такси – что такое онлайн-оплата или сколько нужно работать родителям на то, чтобы оплатить одну поездку. Вместе считайте расходы на отдых или оплату коммунальных услуг. Постепенно нагружайте практическими задачами . Например, сначала ребенок делает покупки только с вами, потом ходит самостоятельно с четким перечнем продуктов и конкретной суммой денег, впоследствии должен сам рассчитать, сколько и чего можно приобрести на определенную сумму.

. Например, сначала ребенок делает покупки только с вами, потом ходит самостоятельно с четким перечнем продуктов и конкретной суммой денег, впоследствии должен сам рассчитать, сколько и чего можно приобрести на определенную сумму. Играйте в финансовые настольные игры , читайте детские книги о деньгах. Это развивает финансовое мышление. Игры и книги показывают, как работает банк, что такое зарплата, штрафы, налоги и тому подобное.

, читайте детские книги о деньгах. Это развивает финансовое мышление. Игры и книги показывают, как работает банк, что такое зарплата, штрафы, налоги и тому подобное. Учите делать выбор и чувствовать радость и от спонтанной покупки, и от отложенной во времени, когда ребенок накапливает. Анализируйте выбор вместе с ребенком, чтобы показать преимущества того или иного действия.

и от спонтанной покупки, и от отложенной во времени, когда ребенок накапливает. Анализируйте выбор вместе с ребенком, чтобы показать преимущества того или иного действия. Учите накапливать . Рассказывайте, на что собираете деньги вы, сколько на это нужно потратить времени и усилий. Показывайте, как работает обычное хранение денег в банке и как действует депозит.

. Рассказывайте, на что собираете деньги вы, сколько на это нужно потратить времени и усилий. Показывайте, как работает обычное хранение денег в банке и как действует депозит. Посещайте с ребенком различные события , особенно если там участвуют другие дети как продавцы, поставщики услуг или организаторы. Так формируется понимание, что является источником денег, что полезно другим, как это совместить с собственным интересом.

, особенно если там участвуют другие дети как продавцы, поставщики услуг или организаторы. Так формируется понимание, что является источником денег, что полезно другим, как это совместить с собственным интересом. Рассказывайте о своей работе , чем она ценная, даже если вы проводите время дома за ноутбуком, а не на производстве или в офисе. Цените свое время, показывайте умения, объясняйте ребенку зависимость между затраченным временем, наличием навыков и получением денег.

, чем она ценная, даже если вы проводите время дома за ноутбуком, а не на производстве или в офисе. Цените свое время, показывайте умения, объясняйте ребенку зависимость между затраченным временем, наличием навыков и получением денег. Поддерживайте желание зарабатывать разными путями: выполнение поручений, продажа товаров собственного производства или услуг (снимать видео, проводить мастер-классы, программировать), помощь родителям в их проектах. Это научит ответственности за действия, думать с перспективой, просчитывать доходы, расходы и тому подобное. Подростки уже способны конвертировать свои знания и навыки в деньги.

разными путями: выполнение поручений, продажа товаров собственного производства или услуг (снимать видео, проводить мастер-классы, программировать), помощь родителям в их проектах. Это научит ответственности за действия, думать с перспективой, просчитывать доходы, расходы и тому подобное. Подростки уже способны конвертировать свои знания и навыки в деньги. Поддерживайте желание иметь что-то . Обсуждайте, как ребенок может это получить. Например, покупаете вы, но ребенок возвращает всю сумму / долю из собственных денег, отрабатывает средства оплачиваемых поручений и тому подобное. Так появляется ценность покупки и понимание ее необходимости.

. Обсуждайте, как ребенок может это получить. Например, покупаете вы, но ребенок возвращает всю сумму / долю из собственных денег, отрабатывает средства оплачиваемых поручений и тому подобное. Так появляется ценность покупки и понимание ее необходимости. Обсуждайте помощь в уплате (полностью или частично) за учебные курсы, спортивные занятия или материалы для творчества. Это создает взаимосвязь между действием, платой и усилиями ребенка. Научить ребенка разбираться в мире финансов / Фото Unsplash