Эксперты рассказали, какие самые распространенные страхи имеют выпускники перед ВНО и что делать, чтобы от них избавиться и успешно сдать тест.
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Чего боятся ученики перед ВНО: главные страхи
Забыть все и наделать ошибок
Во время сдачи ВНО почти все выпускники имеют большой стресс. И в некоторых случаях это может привести к растерянности и ошибкам в тестах. Этого боятся даже те ученики, которые хорошо разбираются в определенном предмете.
Не оправдать ожидания близких
Еще один самый популярный страх учеников перед ВНО – не оправдать ожидания семьи и учителей. Это неудивительно, так как общественное давление действительно очень велико.
К тому же, родители и педагоги действительно волнуются за своих детей, поэтому иногда могут слишком давить из-за этого.
Не набрать баллов для поступления в университет
Некоторые университеты имеют очень высокие требования к абитуриентам. Тем не менее, набрать проходной балл вполне реально.
К тому же, не только в одном вузе есть нужные вам специальности. А требования в менее популярных университетах не так высоки.
Потерять возможность поступить в университет
ВНО – действительно большой стресс. Но не стоит думать, что если вы плохо сдадите ВНО, то не поступите в университет и будете неудачником. На самом деле есть много других возможностей развиваться.
Кроме того, ВНО не является мерилом успеха, и он зависит от многих вещей, даже от везения. А поступить в университет можно и в следующем году.
Сдавать ВНО очень страшно
Процедура проведения ВНО довольно строгая, и там выпускникам необходимо придерживаться определенных правил:
- не опаздывать,
- не забыть взять с собой документы и приглашение-пропуск,
- не списывать и т.д.
К тому же, ученики нередко представляют себе суровых экзаменаторов. На самом же деле все не так страшно.
Как бороться со страхом и тревожностью перед ВНО? Эксперты советуют работать со своим стрессом, тревожностью и страхом, а не просто надеяться, что все пройдет само по себе.
Потому что стресс не только негативно влияет на здоровье, но и замедляет процесс подготовки к ВНО.
Как побороть страх перед ВНО
Для того, чтобы все было хорошо, эксперты советуют применять действенные приемы борьбы со страхом:
- Волноваться – нормально. Интересно, что тестофобией (страх экзаменов) страдают 96% студентов. Абсолютно все волнуются, отличие лишь в том, что есть более спокойные или более тревожные люди. Поэтому работайте с физическими симптомами. Например, думайте о чем-то приятном, дышите медленно и так далее.
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- Уберите тревожные установки. Ребенок должен быть окружен тотальной поддержкой и заботой. Важно, чтобы родители помогли убрать тревожные сигналы: негативные высказывания родственников, нагнетания в новостях и тому подобное. А еще родителям надо давать детям больше положительных установок: "У тебя все получится", "Ты большой молодец!" и др.
- Планируйте и повторяйте. Это полезный, хоть и банальный совет. Ученые доказали, что тревожность снижается, когда человек имеет четкий план действий. Поэтому, чем лучше ученик будет понимать, как достигнет цели, тем меньше будет переживать.
- Докрутите ситуацию до конца. Выпускникам стоит составить список своих страхов и представить, что произойдет в худшем случае. Например, что будет, если они не сдадут ВНО – не получат образование в этом году. Но это не страшно, ведь вы можете поступить в вуз в следующем году.
- Применяйте способы релаксации. Тревога – это реакция нашего организма на реальную или мнимую угрозу. Поэтому, чтобы снять тревожность и успокоиться, стоит сделать то, чего хочет тело. Например, желательно снимать напряжение во время тренировки или ходить на массаж.
- Готовьтесь к экзамену. Чтобы меньше волноваться, стоит тщательно подготовиться и не тратить время зря. Поэтому выберите правильный путь подготовки и проверенные ресурсы. А как подготовиться к ВНО – советы читайте в нашем материале.