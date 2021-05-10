Эксперты рассказали, какие самые распространенные страхи имеют выпускники перед ВНО и что делать, чтобы от них избавиться и успешно сдать тест.

К теме Сейчас существует опасность отмены ВНО, – образовательный омбудсмен

Чего боятся ученики перед ВНО: главные страхи

Забыть все и наделать ошибок

Во время сдачи ВНО почти все выпускники имеют большой стресс. И в некоторых случаях это может привести к растерянности и ошибкам в тестах. Этого боятся даже те ученики, которые хорошо разбираются в определенном предмете.

Не оправдать ожидания близких

Еще один самый популярный страх учеников перед ВНО – не оправдать ожидания семьи и учителей. Это неудивительно, так как общественное давление действительно очень велико.

К тому же, родители и педагоги действительно волнуются за своих детей, поэтому иногда могут слишком давить из-за этого.

Не набрать баллов для поступления в университет

Некоторые университеты имеют очень высокие требования к абитуриентам. Тем не менее, набрать проходной балл вполне реально.

К тому же, не только в одном вузе есть нужные вам специальности. А требования в менее популярных университетах не так высоки.

Потерять возможность поступить в университет

ВНО – действительно большой стресс. Но не стоит думать, что если вы плохо сдадите ВНО, то не поступите в университет и будете неудачником. На самом деле есть много других возможностей развиваться.

Кроме того, ВНО не является мерилом успеха, и он зависит от многих вещей, даже от везения. А поступить в университет можно и в следующем году.

Сдавать ВНО очень страшно

Процедура проведения ВНО довольно строгая, и там выпускникам необходимо придерживаться определенных правил:

не опаздывать,

не забыть взять с собой документы и приглашение-пропуск,

не списывать и т.д.

К тому же, ученики нередко представляют себе суровых экзаменаторов. На самом же деле все не так страшно.

Как бороться со страхом и тревожностью перед ВНО? Эксперты советуют работать со своим стрессом, тревожностью и страхом, а не просто надеяться, что все пройдет само по себе.

Потому что стресс не только негативно влияет на здоровье, но и замедляет процесс подготовки к ВНО.

Как побороть страх перед ВНО

Для того, чтобы все было хорошо, эксперты советуют применять действенные приемы борьбы со страхом:

Волноваться – нормально. Интересно, что тестофобией (страх экзаменов) страдают 96% студентов. Абсолютно все волнуются, отличие лишь в том, что есть более спокойные или более тревожные люди. Поэтому работайте с физическими симптомами. Например, думайте о чем-то приятном, дышите медленно и так далее.

Читайте также ВНО в красной зоне: как будет проходить тестирование в 2021 году