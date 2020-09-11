В Украине с каждым днем становится все больше "красных" зон, а это значит, что и количество школ, которые закрываются на карантин и переходят на дистанционное обучение тоже растет. Только за первые 2 недели обучения заболеваемость COVID-19 среди учителей и учеников резко увеличилась.

Об этом сообщила заместитель министра образования Любомира Мандзий на своей странице в фейсбуке.

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Она отметила, что за две недели обучения уже заболело около 130 педагогов и 168 учеников, а на самоизоляции находятся более 5,5 тысяч учителей и 115 классов.

"Почти за 2 недели обучения заболеваемость педагогов и учащихся резко увеличилась. Среди моих знакомых, которые связаны с образованием, есть много и тех, кто перенес СOVID-19 в сложной форме", – сообщила Мандзий.

Она отметила, что ситуация пока сложная для всех. Да, учителя учатся совмещать очное и дистанционное обучение, директора организуют безопасные условия обучения и тому подобное. "Но самая большая боль директоров заключается в том, что некого ставить на замену, так как количество больных увеличивается", – добавила заместитель министра.

По ее словам, к сожалению, эпидемия COVID-19 неподвластна МОН. Поэтому руководителям, педагогам, родителям и ученикам она посоветовала относиться к этому с пониманием и делать все, что в силах каждого. Сейчас не время "перекладывания" ответственности", – подытожила Мандзий.



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К слову, Министерство здравоохранения дало рекомендации по организации обучения в учебных заведениях. Каких правил следует придерживаться – читайте здесь.