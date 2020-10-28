В этом году украинские школьники были вынуждены учиться дистанционно, и некоторые пытались сделать это весело и интересно. Читайте невыдуманные истории о проделках школьников, которые добавили шуток к скучным будням во время онлайн-обучения.

Однако иногда забавные ситуации случайно. Интересными историями от учителей поделилось издание "Освіторія".

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Забавные истории о том, как школьники учатся дома

Фото перед компьютером

Учитель Ярослав Лысенко рассказал, как один ученик поставил на заставку свое фото и не посещал занятия. Интересно, что на фото даже присутствовал интерьер комнаты, а лицо ребенка было без эмоций.

Да, парень просто слушал урок, но физически перед монитором не сидел. И только когда он слышал свое имя, то быстро включал камеру. Зато учителя о такой выходке парня поняли лишь в конце дня.

Еще один школьник во время онлайн-урока все время смотрел куда-то в сторону. А когда его что-то спрашивали, он ничего не отвечал. Так же было на уроках других учителей. Поэтому педагоги обратились к родителям парня с просьбой посмотреть, чем занимается их сын. Выяснилось, что парень все время смотрел телевизор с минимальным звуком.

Призраки на уроке

Еще один класс решил устроить флешмоб для учительницы географии. Так, они тайно договорились о том, что во время онлайн-урока одновременно появятся в образе призраков.

Дети надели на голову белую простыню, а вместо прорезей для глаз взяли солнцезащитные очки. И когда учительница включила конференцию, то аж заморгала от увиденного: на нее смотрели несколько "призраков" в очках и молчали.



Призраки в белых простынях / Иллюстративное фото от palace.kiev

Затем преподавательница обратилась к классной руководительнице, которая пообщалась с детьми. Она призвала уважать труд и снять простыни. Однако ученики попросили провести хоть несколько минут флешмоба, поэтому учителя согласились на такую выходку.

Учительской кот спугнул шиншиллу школьника

На онлайн-уроке по химии одна учительница рассказывала интересные факты, а дети ее внимательно слушали и отвечали. Однако киса, живущая дома учительницы, внезапно начала громко мяукать.

Впоследствии один парень попросил "выключите кота", потому что это испугало его домашнее животное – шиншиллу. Ученик сказал: "Шиншилла боится, хотите покажу, как она какает?". И когда ребенок включил камеру, все ученики начали смеяться. Но другие дети просили своего одноклассника выключить шиншиллу.

Ученица притворилась, что у нее зависла связь

Дети во время онлайн-обучения часто устают и обычно на последнем уроке они уже не имеют сил. Так, ученики начинают уныло сидеть перед монитором и отвлекаться на что-то постороннее.

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Тем не менее, одна ученица стараясь не участвовать в занятии, решила притвориться, что связь зависла и ее изображение на мониторе "зависло". Для этого девочка очень натурально "заклякла". И когда учительница к ней обращалась, она делала вид, что не слышит.

Массовая забастовка первоклассников

В одной школе первоклассники всегда начинали онлайн-урок с рассказов, какое у них настроение. Обычно, дети один за другим рассказывали: "мне грустно, потому что...", "мне радостно, потому что на выходных...", "сейчас я чувствую/хочу..." и тому подобное.

Однако на этот раз произошла неожиданная забастовка от детей. Так, первый мальчик, с которого должен был начинаться "круг утренних эмоций", заявил: "У меня настроение такое — не хочу учиться!"и после этого он выключил экран.

Это сразу начали повторять все дети и одно за другим выключали экраны. Да, урока тогда у учеников не было, однако на второй урок почти все включились. Учительница так и не поняла: дети скопировали этот шаг за первым мальчиком или договорились о такую шутку во время перерыва.