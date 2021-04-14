Кабмин 14 апреля принял соответствующее постановление. Нардеп Алексей Гончаренко рассказал, что премии будут выдаваться школьникам, которые лучше всего сдадут ВНО. Однако, денежное вознаграждение получат лишь 270 учеников.

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Также стипендии выделят и победителям всеукраинских и международных олимпиад. В частности:

для победителей всеукраинских олимпиад – 20 тысяч гривен,

для победителей международных олимпиад – 100 тысяч гривен.

Это важная инициатива для поддержки талантливой молодежи. Такие стипендии и премии Президента Украины – это свидетельство того, что хорошие результаты в учебе получат признание со стороны государства,

– написал Шмыгаль.

К слову, ранее Верховная Рада проголосовала за постановление о премиях для выпускников. Да, 30 учащихся, которые с четырех предметов ВНО наберут 790 или более баллов (один предмет должен быть написан на 200 баллов), получат по 100 тысяч гривен премии.

Но здесь есть одно условие – деньги получат только те выпускники, которые будут поступать в 2021 году в украинские вузы.