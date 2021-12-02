За своего ребенка убью, – женщина избила школьника из-за брошенной в ее дочь снежки

В городе Шпола Черкасской области осудили женщину, которая избила школьника. Она призналась, что набросилась на мальчика, потому что думала, что он попал снежкой в ее дочь.

Согласно материалам суда, инцидент произошел еще 8 февраля 2021 года. Женщина набросилась на школьника – кулаками и ладонями ударила по лицу не менее трех раз.

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Почему женщина напала на мальчика

Разозлило женщину то, что в ее дочь попали снежкой. По словам мамы девочки, она как раз готовила обед, когда из школы пришла дочь со снегом за воротником.

Девочка была заплакана и сказала, что снежкой ее ударили парни. На вопросы, какие именно, ответила – те, что учатся с ее старшей сестрой.

Затем женщина выбежала на улицу, где увидела компанию подростков. Когда она спросила, кто из ребят ударил ее дочь, все разбежались, кроме одного. Его мама девочки и догнала.

После этого медики диагностировали у пострадавшего мальчика сотрясение мозга, рану верхней губы и синяк на переносице.

Сколько лет школьнику или в каком классе учится – в материалах суда не указано. Однако его называют малолетним, а это значит, что ему меньше 14 лет.

Что говорит пострадавший школьник

Пострадавший мальчик рассказал, что в тот день шел со школы. Заверил, что девушек не обижал. Нападение женщины было для него неожиданным. Он не убегал, потому что не был виноват.

По его словам, женщина нанесла ему такие травмы:

трижды толкнула;

трижды ударила в ухо;

однажды ударила под глаз.

Свидетель потерпевшего подтвердил его слова и добавил, что они с друзьями были на улице, когда выбежала неизвестная женщина, которая кричала: "Я за своего ребенка убью".

Другой школьник признался, что он попал снежкой в ​​дочь женщины. Сделал это случайно и сразу извинился перед девочкой. Но когда увидел агрессивную женщину, сбежал.

Решение суда

Суд квалифицировал действия женщины по статье № 125 – умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья.

Свою вину женщина не признала и виновной себя не чувствует, поскольку парень грубо отвечал ей, пытался оттолкнуть и "был с теми, которые оскорбляли ее дочь".

Что говорит нападающая? Женщина заверила суд, что только толкнула школьника – а он поскользнулся, упал и травмировался.

Эксперты не определили, как именно школьник получил травмы, но сошлись на том, что между действиями обвиняемой и травмами ребенка однозначно существует причинно-следственная связь.

Суд принял решение 26 ноября – женщину сочли виновной. Она должна уплатить 1 700 гривен штрафа и более 7 тысяч гривен моральной и материальной компенсации потерпевшему.

Суд учел то, что у мальчика и его мамы женщина попросила прощение еще в больнице, когда узнала, что это не он обидел ее дочь. Добавим, что осужденная может подать апелляцию на приговор.

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