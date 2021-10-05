Как за рубежом работают школы во время карантина и вакцинируют ли учителей против COVID-19

В Украине первой дозой привито 81% педагогов, а, например, в США, Италии, Франции и Испании – уже вакцинировано 90% работников школ. Как работают школы за рубежом во время карантина – читайте в статье.

Педагоги являются приоритетной группой вакцинации против COVID-19 во многих странах мира, в том числе и в Украине. Кроме того, от здоровья учителей также зависит и безопасность детей, которые не могут вакцинироваться.

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Соединенные Штаты Америки

В Белом доме сообщили, в США вакцинировано уже более 90% работников сферы образования. В большинстве штатов вакцинация необязательна, кроме Нью-Йорка, Вашингтона, Калифорнии, Лос-Анджелеса и Чикаго.

Нововведения из-за карантина не позволяют школьному персоналу и педагогам Нью-Йорка подавать отрицательные результаты теста на коронавирус вместо вакцинации. Там считают, что важнее – прививки.

Независимо от того, является ли вакцинация обязательной для педагогов, во всех учебных заведениях от детсадов до вузов остается в силе рекомендация по ношению маски людьми в возрасте от 2 лет.

Также школам рекомендуют по возможности соблюдать по крайней мере 1 метр физического расстояния между учениками в классах, делать вентиляцию помещений, побуждать детей к мытью рук и самоизоляции при симптомах болезни.

Италия

В Италии также уже вакцинировано против COVID-19 более 90% работников школ. Прививка педагогов в Италии не является обязательной, однако для работы в школе учителя должны доказать, что имеют иммунитет против коронавируса.

Работники учебных заведений должны предъявлять специальный сертификат, который доказывает один из вариантов – по крайней мере одну дозу вакцины, отрицательный тест или справку о выздоровлении. Учителя не смогут работать без такого сертификата, и после пяти дней отсутствия им не будут платить зарплату.



Школа во время карантина / Фото tmgrup.com

Кроме этого, многие меры безопасности, которые действовали ранее, будут в силе и в 2021/2022 учебном году. Речь идет о масках для всех старше 6 лет, очередность входа и выхода классов, самоизоляция для детей в классах со случаями коронавируса или дистанционка.

Франция

Во Франции нет обязательной вакцинации для педагогов, однако почти 80% педагогов уже вакцинированы двумя дозами, а еще примерно 10% ждут вторую прививку сейчас. Кроме того, более 40% французских подростков в возрасте от 12 до 17 лет уже вакцинированы.

Министр образования Франции Жан-Мишель Бланке заявил, что школы должны быть доступными для всех, поэтому сертификат о вакцинации требовать ни у педагогов, ни у учащихся не будут. Но меры безопасности в школах продолжаются.

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Во Франции, как и в Украине, существует 4 уровня эпидемической опасности: зеленый, желтый, оранжевый и красный.

Учебный год в школах начался на желтом уровне – это означает обучение с полными классами и обязательное ношение маски для всех, кто старше 6 лет. Также сейчас разрешено заниматься спортом в помещении без масок, но с социальным дистанцированием.

Испания

По словам министра Образования Испании Пилар Алегрии, в стране вакцинированы уже почти все педагоги. Хотя вакцинация там является добровольной и для работы от учителей не требуют сертификата о вакцинации.

В начале учебного года в Испании 75% подростков в возрасте от 12 лет уже получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19. Этот факт позволяет стране вернуться к полноценному обучению в классе.



Школы за рубежом / Фото cloudfront.net

Так, если в прошлом году в классе могло учиться до 20 детей, то теперь классы снова будут иметь полноценную наполняемость в 25 – 30 школьников.

Но некоторые правила безопасности все же остались – дети в садиках и начальных школах учатся в так называемых "пузырях". То есть они не общаются с детьми из других групп и классов, однако в своем кабинете им не нужно соблюдать дистанцию.

Также в школах будут и в дальнейшем использовать маски для учащихся в возрасте от 6 лет, разные входы и выходы, а также перерывы для классов. В приоритете останется и вентиляция классов, меры личной гигиены и дезинфекция поверхностей.

А что в Украине

В Украине привито по крайней мере одной дозой 81% педагогов. Работники сферы образования могут записаться на прививки по специальному алгоритму через руководителя учреждения или же самостоятельно посетить пункт или центр вакцинации.

Еще 23 сентября Украина перешла к желтому уровню эпидемической опасности. Теперь будут работать только те учебные заведения, в которых более 80% сотрудников имеют COVID-сертификат: по крайней мере 1 дозу вакцины, отрицательный результат ПЦР-теста или подтверждение выздоровления от ковида.

Садики, специальные учебные заведения и начальные классы не будут прекращать образовательный процесс, независимо от уровня эпидемической опасности. Среди правил для школ в Украине в этом году – использование масок учителями и учениками от 12 лет во время перемещения школой.

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Кроме того, недавно Минздрав утвердил приказ об обязательной вакцинации учителей. Непривитых работодатели должны отстранять от работы.

В то же время ВОЗ и ЮНИСЕФ призывают школы оставаться открытыми и сделать их более безопасными как для педагогов, так и для детей, чтобы минимизировать передачу вируса.