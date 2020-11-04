Школьникам вернули средства за пробное ВНО на сумму более 38 миллионов гривен
Украинским школьникам продолжают возвращать деньги за отмененное пробное ВНО. Средства уже возмещены 155 тысячам участникам на сумму более 38 миллионов гривен.
Деньги всем участникам ВНО будут возвращены до 1 декабря 2020 года. Если участник не обратится до 30 ноября, он уже не сможет получить деньги. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.
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В Минобразования заверили, что участникам ВНО уже вернули 38 миллионов 141 тысячу гривен, а это 72,7% от суммы, которую выделили для этого из фонда борьбы с COVID-19.
Добавим, что средства возвращает МОН совместно с Приватбанком с 1 июля. Сейчас средства получили 155 636 участников. В общем деньги должны вернуть 218,6 тысячам участников.
Между тем те, кто еще не успел обратиться за возмещением, имеют 27 дней для этого. Чтобы получить средства, необходимо до 30 ноября:
- получить или иметь карту Приватбанка;
- проверить актуальность информации, указанной во время регистрации, войдя в сервис определения результатов на сайте Украинского центра оценивания качества образования;
- обратить внимание на правильность указания фамилии, имени, отчества, а также номер мобильного телефона, который привязан к карте Приватбанка.
Кому возвращают средства? Средства будут возвращать тому лицу, которое было зарегистрировано для участия в пробном ВНО. Не родителям или другим родственникам, а именно тем участникам, которые были зарегистрированы на тестирование.
Что делать, если при регистрации на пробное ВНО указан не свой телефон, а кого-то из родителей, или если номер телефона изменился? Необходимо зайти в сервис определения результатов на сайте УЦОКО и поменять основной номер телефона на тот, что привязан к карте.
Что известно о возврате средств за пробное ВНО?В этом году из-за ухудшения эпидемиологической ситуации участники пробного ВНО прошли его дома. 15 июня состоялось тестирование по украинскому языку и литературе, а 17 июня – по всем другим предметам.
Сколько абитуриенты заплатили за пробное ВНО? Цена пробного ВНО в 2020 году была от 138 до 150 гривен, в зависимости от региона участника, который на него зарегистрировался. В стоимость входили услуги по разработке тестовых заданий, макетированию, тиражированию и отправке тестовых тетрадей. В общем, участники пробного ВНО оплатили государству 53 миллиона гривен.
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