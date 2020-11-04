Украинским школьникам продолжают возвращать деньги за отмененное пробное ВНО. Средства уже возмещены 155 тысячам участникам на сумму более 38 миллионов гривен.

Деньги всем участникам ВНО будут возвращены до 1 декабря 2020 года. Если участник не обратится до 30 ноября, он уже не сможет получить деньги. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

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В Минобразования заверили, что участникам ВНО уже вернули 38 миллионов 141 тысячу гривен, а это 72,7% от суммы, которую выделили для этого из фонда борьбы с COVID-19.

Добавим, что средства возвращает МОН совместно с Приватбанком с 1 июля. Сейчас средства получили 155 636 участников. В общем деньги должны вернуть 218,6 тысячам участников.

Между тем те, кто еще не успел обратиться за возмещением, имеют 27 дней для этого. Чтобы получить средства, необходимо до 30 ноября:

получить или иметь карту Приватбанка;

проверить актуальность информации, указанной во время регистрации, войдя в сервис определения результатов на сайте Украинского центра оценивания качества образования;

обратить внимание на правильность указания фамилии, имени, отчества, а также номер мобильного телефона, который привязан к карте Приватбанка.

Кому возвращают средства? Средства будут возвращать тому лицу, которое было зарегистрировано для участия в пробном ВНО. Не родителям или другим родственникам, а именно тем участникам, которые были зарегистрированы на тестирование.

Что делать, если при регистрации на пробное ВНО указан не свой телефон, а кого-то из родителей, или если номер телефона изменился? Необходимо зайти в сервис определения результатов на сайте УЦОКО и поменять основной номер телефона на тот, что привязан к карте.