За плагиат украинцев могут лишать степени бакалавра и магистра

Правительство утвердило порядок отмены решения о присуждении степени бакалавра или магистра из-за нарушения академической добропорядочности, в частности плагиат.

Такое решение приняли во время заседания Кабинета министров 26 августа. Отменят статус бакалавра или магистра в случае обнаружения в квалификационной работе академического плагиата, фабрикации, фальсификации, списывание, обмана или взяточничества.

К теме Образование во время карантина: как будут учиться школьники и студенты с 1 сентября

Денис Шмыгаль заверил, что порядок определяет процедуру отмены статуса младшего бакалавра, бакалавра или магистра и присвоении соответствующей квалификации в случае выявления фактов нарушения академической добропорядочности (плагиата и тому подобное).

Министр образования Сергей Шкарлет отметил, что правительство приняло важное решение – создало правовые условия, которые будут стимулировать студентов придерживаться академической добродетели и нести ответственность в случае нарушений.

Отныне на государственном уровне четко определены процедура принятия решения об отмене степени или квалификации специалиста и круг уполномоченных на такие действия субъектов. Язык исключительно о вузе. Это решение правительства будет способствовать формированию ответственности студентов и повышению их конкурентоспособности,

– отметил он.

Так, порядок выявления и установления фактов нарушения академической добропорядочности утверждается ученым советом вуза или научного учреждения (педсоветом учреждения профессионального образования) в течение 2 месяцев.

Однако студент, которого лишили степени высшего образования за нарушение норм академической добропорядочности, имеет право обжаловать решение.

Читайте также Правительство одобрило концепцию развития общежитий на следующие 4 года: что изменится

В МОН добавили, что студент, которому присвоено соответствующую квалификацию, к представлению экспертного заключения сможет добровольно отказаться от степени высшего образования и соответствующей квалификации.

В случае отмены решения о присуждении степени высшего образования и присвоения соответствующей квалификации соответствующий документ о высшем образовании будут недействительным.

Ранее сообщалось, что примерно треть всех защищенных диссертаций в Украине содержит плагиат, а свыше 6 тысяч научных работ не должны были бы пройти защиту.

К слову, недавно писательница и журналистка Олеся Яремчук в своем материале для "Украинской правды" рассказала, как в одном из украинских университетов с нее требовали деньги за защиту кандидатской диссертации.