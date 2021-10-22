О смерти последнего из них сообщили 22 октября. Следует отметить, что все преподаватели были пожилыми людьми. Мы собрали основные факты из их биографий и преподавательской деятельности.

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Константин Немец

Мужчина скончался 21 октября в возрасте 74 лет. Он был уроженцем Житомирщины, однако еще в 17 лет поступил в вуз, с которым связал всю дальнейшую жизнь.

Там он получил диплом инженера-геолога и остался работать на кафедре. С 1995 по 2010 год Константин Немец был руководителем геолого-географического факультета, а затем стал заведующим кафедрой гидрогеологии.

Умерший Константин Немец / Фото Харьковского национального университета Каразина

Нечепоренко Лидия

За три дня до этого сообщили, что умерла преподавательница Лидия Нечепоренко. Она примерно 50 лет работала на кафедре педагогики. За свою долгую карьеру женщина стала доктором педагогических наук и получила звание заслуженного преподавателя своего вуза.

Нечепоренко опубликовала 220 различных научных работ и была участницей 99 международных конференций. В университете отметили, что она развивала педагогику во всей Харьковской области.

Умерла Лидия Нечепоренко / Фото Харьковского национального университета Каразина

Владимир Ульянов

17 октября скончался физик-теоретик, профессор-консультант кафедры теоретической физики. Мужчине было 88 лет, большинство из которых он отдал науке.

Владимир Ульянов начал учиться в университете Каразина еще в 1952 году. После получения диплома он пошел на аспирантуру и занялся преподавательской деятельностью. Большинство научных работ преподавателя были посвящены фундаментальным проблемам квантовой механики, статистической физики, кинетики и теории магнетизма.

Умерший Владимир Ульянов / Фото Харьковского национального университета Каразина

Федор Чомко

А 21 октября на 76 году умер доцент кафедры гидрогеологии факультета геологии. Он окончил университет еще в 1973 году. Через 3 года после этого отправился в преподаватели.

Федор Чомко является автором и соавтором более 100 научных трудов. В частности нескольких монографий, учебных пособий и учебника. С 2003 года ученый был исполняющим обязанности заместителя заведующего кафедрой гидрогеологии.

Умерший Федор Чомко / Фото Харьковского национального университета Каразина

Николай Галунов

Мужчина был исполняющим обязанности заведующего кафедрой физической оптики. Кроме этого, Николай Галунов имел почетные звания профессора и лауреата Государственной премии Украины. Он скончался на 70 году жизни 18 октября.

Перу Галунова принадлежат 300 научных работ. Среди них были 3 монографии, 3 обзора, напечатанные как отдельные монографические издания, а также 6 глав в книгах.



Умерший Николай Галунов / Фото Харьковского национального университета Каразина