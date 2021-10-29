За нарушение дисциплины – на учет полиции: на Прикарпатье родители возмущены воспитанием в школе

В школе Коломыи, на Прикарпатье, ученикам грозят поставить их на учет в полицию, если они не будут слушать учителей или просто посмотрят во время урока в телефон. Родителей возмущают методы, которыми директор наказывает учеников за нарушение дисциплины.

Об этих случаях рассказала мама ученика 5 класса Ирина из Коломыи. В то же время администрация школы возмущение родителей отрицает.

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Женщина случайно узнала о том, что ее сын как нарушитель будет общаться с полицией.

Во время работы над домашним заданием, он мне сказал: "Польский язык делать не буду. Меня завтра на уроке польского языка не будет, потому что меня будут вести в полицию",

– вспоминает женщина.

После этих слов мальчик расплакался и начал рассказывать маме, что он попал в список нарушителей, потому что на уроке физкультуры взял в руки телефон.

По словам мамы, в школе детям угрожают, что их или их родителей поставят на учет в полицию. Якобы правоохранители будут приходить к ним домой или в школу и проверять, что они делают.

Учеников, которые за нарушение дисциплины попали в список, отправляют на исправительные лекции с полицией. Родителей об этом не предупреждали:

"Ни одна мама из класса не знала, ни один папа... что настолько можно запугать этих детей. Настолько унизить, что они будут бояться сказать маме об этом", – говорит женщина.

В то же время директор Коломыйского лицея №6 Лидия Семенюк слова мамы отрицает. По ее словам, на лекции в полицию ученики идут по собственной воле, родителей предупреждали, а воспитательные беседы не срывают учебный процесс, ведь проводятся после уроков.

Имеет ли право школа проводить такие воспитательные мероприятия с участием полиции

Адвокат Антон Бондаренко отмечает, что формирование “списка нарушителей” – это уже нарушение закона об охране детства и имеет признаки буллинга.

Это такая традиция еще с советских времен, которая направлена на то, чтобы детей запугать, унизить и каким-то образом их удержать от нарушений дисциплины,

– убежден он.

Если же такие мероприятия проводят еще и вместо урока – то это прямое нарушение права на образование. Ведь привлечение детей к мероприятию и работам, которые не предусмотрены образовательной программой, запрещается.

Что делать родителям? В таком случае родители имеют право подать жалобу сначала к директору школы, а если нет реакции, то писать заявление в управление образования.

Подобные действия со стороны администрации школы являются основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности. Если вину докажут, то составят административный протокол и взыщут штраф от 850 гривен до 3,4 тысячи гривен.

Психолог Ольга Величко добавляет, что подобные методы воспитания изрядно травмируют ребенка, нарушившего поведение. "К детям, у которых было общение с полицией, так или иначе меняется отношение подростков. Дети начинают от них отворачиваться", – предостерегает она.

К слову, в Херсоне ученик девятого класса издевался и совершал психологическое насилие над другими школьниками. Обуздать его пытались родители и учителя, но это не помогало. Детали конфликта – читайте в статье.