За месяц платформу "Всеукраинская школа онлайн" посетили 2 миллиона человек: ее преимущества
В течение первого месяца работы онлайн-платформы "Всеукраинская школа онлайн" ее посетили более 2 миллионов пользователей. Всего платформой воспользовались почти 5 миллионов раз.
И это только за месяц, ведь платформу запустили 11 декабря 2020 года. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в телеграме.
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В МОН напомнили, что в Украине продолжается локдаун, чтобы уменьшить риск заболевания коронавирусом. Некоторые ограничения касаются и учебных заведений. В частности, в этот период учащиеся не могут посещать школы.
Так, в некоторых школах продолжаются каникулы, в некоторых – организуют онлайн-обучение. Это решают учебные заведения вместе с местными органами власти. А техникумы, колледжи, институты и вузы учат в дистанционном формате.
Поэтому для организации дистанционного обучения школьников месяц назад начала работать платформа "Всеукраинская школа онлайн".
Мы ожидаем, что статистика пользования онлайн-платформой будет расти. Ведь платформа помогает организовать качественное дистанционное обучение и гарантирует равный доступ к учебным материалам ученикам всей страны, а также за ее пределами,
– отметил министр образования Сергей Шкарлет.
Сейчас на платформе зарегистрировано 60 317 пользователей. Из них:
- школьников – 40 340 человек;
- учителей – 16 509 человек;
- слушателей – 3 384 человека.
Отметим, что для того, чтобы пользоваться платформой, необходимо пройти бесплатную регистрацию. Для этого нужно нажать кнопку "Зарегистрироваться", заполнить регистрационную форму и активировать учетную запись с помощью письма, которое придет на электронную почту.
Преимущества платформы "Всеукраинская школа онлайн"
Регистрация на платформе позволяет записаться на учебные курсы, просматривать материалы и следить за своими достижениями. После активации учетной записи можно выбрать необходимые курсы обучения.
Что известно о платформе? Всеукраинская школа онлайн – это современный онлайн-ресурс для смешанного и дистанционного обучения учеников 5-11 классов с материалами, которые отвечают государственной программе.
На платформе размещены уроки по 18 основным предметам, которые построены по принципу микрообучения. Они состоят из видео, конспекта, тестов. Кроме того, ученики могут отслеживать учебный прогресс.
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