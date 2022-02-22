Согласно отчету НАОКВО, за один год (по сравнению с состоянием на 1 октября 2020 года) количество студентов уменьшилось на 3,5%, то есть почти на 37 тысяч человек.

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Сколько в Украине бакалавров и магистров

Подавляющее большинство студентов получает высшее образование на уровне "бакалавр" – почти 720 тысяч человек.

Второй по численности соискателей является степень "магистра" – более 300 тысяч человек.

Степень "младший бакалавр" в 2021/22 учебном году получают более 3,5 тысяч человек.

В НАОКВО отметили, что по сравнению с прошлым годом резко уменьшилось количество соискателей степени "специалист" – до 2,7 тысячи человек. Все из-за исчезновения самой степени (год назад количество таких соискателей составляло почти 14 тысяч).

Также в НАОКВО проинформировали, что за счет государственного или местного бюджетов высшее образование получают чуть больше трети студентов (36 %). По сравнению с прошлым годом баланс бюджетников и контрактников остался практически неизменным.

К слову, в январе 2022 года Национальный исследовательский совет Испании опубликовал новый международный рейтинг университетов мира (Webometrics). Там оценены более 31 тысячи вузов, среди которых 313 – из Украины.

В первую десятку лучших университетов Украины вошли:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;

Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского;

Сумской государственный университет;

Национальный авиационный университет;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники;

Харьковский национальный университет имени Каразина;

Харьковский политехнический институт;

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;

Львовская политехника;

Днепровская политехника.

Добавим, что с января для украинских студентов увеличили размер стипендий примерно в полтора раза. Кроме того, правительство оставило количество получателей стипендий – в 2022 году их будет 40 – 45% студентов. Детали – в статье.