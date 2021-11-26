За два года вдвое выросло количество заявлений абитуриентов на IТ-направления: исследования

26 ноября 2021 , 15:40
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Источник:

Vector.media

За два года количество заявлений на IТ-направления выросло вдвое. Так, в 2019 году на IТ-специальности абитуриенты подали около 100 тысяч заявлений, а уже в 2021 году зарегистрировали 200 тысяч заявлений.

По результатам вступительной кампании 2021 года самыми популярными IТ-направлениями стали "Компьютерные науки" и "Инженерия программного обеспечения". Исследовала статистику подачи заявок абитуриентов компания GlobalLogic.

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Всего в этом году выпускники подали более 1 миллиона электронных заявлений в украинские университеты. Из них 18% приходится на технические направления. Так, в 2021 году 206 тысяч абитуриентов подали заявления на ИТ-специальности (хотя в 2019 году таких было 103 тысячи).

Больше всего заявлений абитуриенты подали в пять самых популярных вузов Украины:

  • КПИ имени Игоря Сикорского;
  • Львовская политехника;
  • Национальный авиационный университет;
  • КНУ имени Тараса Шевченко;
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники.
Хочешь в IT-сферу? В Украине запустили образовательный курс "Программирование для новичков". Это полезный и познавательный материал для тех, кто стремится начать карьеру в IT-отрасли. Программа подана в формате сериала. Всего разработано 10 серий, а продолжительность каждой составляет 6 – 15 минут.

К слову, в Украине планируют создать Президентский университет, который будет готовить студентов по 6 направлениям:

  • информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект;
  • нанотехнологии; 
  • аэрокосмические технологии;
  • энергетические технологии;
  • биотехнологии и науки о здоровье;
  • глобализация и международные коммуникации.

Ожидается, что "Президентский университет" начнет образовательный процесс с 1 октября 2023 года. Строительство "Президентского университета" на территории государственного ВДНХ в Киеве за три года будет стоить 7,2 миллиарда гривен. Завершить строительство хотят в октябре 2025 года.

Автор: Марія Бондар