По результатам вступительной кампании 2021 года самыми популярными IТ-направлениями стали "Компьютерные науки" и "Инженерия программного обеспечения". Исследовала статистику подачи заявок абитуриентов компания GlobalLogic.
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Всего в этом году выпускники подали более 1 миллиона электронных заявлений в украинские университеты. Из них 18% приходится на технические направления. Так, в 2021 году 206 тысяч абитуриентов подали заявления на ИТ-специальности (хотя в 2019 году таких было 103 тысячи).
Больше всего заявлений абитуриенты подали в пять самых популярных вузов Украины:
- КПИ имени Игоря Сикорского;
- Львовская политехника;
- Национальный авиационный университет;
- КНУ имени Тараса Шевченко;
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники.
К слову, в Украине планируют создать Президентский университет, который будет готовить студентов по 6 направлениям:
- информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект;
- нанотехнологии;
- аэрокосмические технологии;
- энергетические технологии;
- биотехнологии и науки о здоровье;
- глобализация и международные коммуникации.
Ожидается, что "Президентский университет" начнет образовательный процесс с 1 октября 2023 года. Строительство "Президентского университета" на территории государственного ВДНХ в Киеве за три года будет стоить 7,2 миллиарда гривен. Завершить строительство хотят в октябре 2025 года.