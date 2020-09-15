В Министерстве образования и науки считают, что качество дистанционного обучения первоклассников зависит именно от педагогического мастерства учителей и их умения адаптироваться к новым условиям.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет, передает пресс-служба МОН.

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По его словам, дети должны пойти в школу, чтобы почувствовать ее "дух", социализацию. Но вопрос, как обучать дистанционно первоклассников, зависит от педагогического мастерства учителей.

"Вспомним первое весеннее полугодие и то, как работали в тех условиях учителя: сначала было неприятие дистанционного формата, ступор. Но жизнь не стоит на месте, и я благодарен нашим педагогам за то, что они адаптировались", – сказал Сергей Шкарлет.

В МОН подчеркнули, что они остаются сторонниками традиционного формата обучения и посещения школ. А дистанционное обучение не может быть стопроцентной альтернативой. Этот формат обучения является лишь приложением, инструментом приобретения дополнительных знаний из информационного пространства.

Шкарлет заверил, что в министерстве есть наработки по наполнению образовательным контентом. Речь идет о телевизионных уроках, информационных материалах, загрузке онлайн учебников и учебных пособий. То есть на сегодня есть рекомендации по разработке обучения.

К слову, в госбюджете на 2021 год предусматривают увеличение зарплат учителям в связи с ростом минимальной заработной платы. Так, педагоги получат 30% надбавки.