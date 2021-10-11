За что учителям платят премии и как избежать конфликтов между педагогами: объяснение омбудсмена

Учителя часто обращаются в Службу образовательного омбудсмена из-за премирования. Какова процедура выплаты премий, за что ее можно получить и даже лишиться – читайте в статье.

Выплата премий в школе регулируется коллективным договором и положением о премировании, в котором указываются критерии премирования, порядок определения ее размеров, начисление и выплата денежного вознаграждения.

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Процедура выплаты премий учителям

Если в учебном заведении отсутствует своя бухгалтерия, то для выплаты премий руководитель заведения должен осуществить следующие действия:

Обратиться в бухгалтерию управления образования с письменным или устным запросом о наличии средств и размера, которые можно направить на выплату премий.

После получения ответа, он вместе с профсоюзным комитетом определяет условия и размер премирования.

Опытные и прогрессивные директора советуют создавать комиссию в учебном заведении, в состав которой обязательно входят руководитель учреждения и представитель профсоюза. Ведь это пример демократии прозрачности и открытости в учебном заведении.

После этого директор школы издает приказ о премировании и передает его в управление образования. А также знакомит других работников заведения с приказом о премировании.

Если учебное заведение имеет собственную бухгалтерию и может самостоятельно распоряжается средствами, то действия руководителя следующие:

Он выясняет с бухгалтером учебного заведения фактический объем средств, которые можно направить на выплату премий.

Вместе с профсоюзным комитетом определяет условия и размер премирования. Может создать комиссию. Отметим, что представление на премирование может делать только заместитель директора.

После этого руководитель школы издает приказ о премировании и знакомит работников учебного заведения с этим приказом.

Конфликт интересов при выплате премий

Если в учреждении образования среди работников есть члены семьи директора (к таковым относятся близкие лица – супруг, супруга, отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, родные и двоюродный братья, родные и двоюродные сестры, племянник, племянница, дядя, тетя, дед, бабушка, зять, невестка, тесть, теща, свекор, свекровь и тому подобное), то нужно создать комиссию.

Это нужно для избежания конфликта интересов при определении условий и размера премирования. В состав комиссии обязательно входят руководитель учреждения и представитель профсоюза, могут входить заместители директора, представители трудового коллектива.

Коллегиальное решение по премированию позволит избежать конфликта интересов.

За что учителю выплачивается премия

Законодательство Украины определяет, что за особые трудовые заслуги педагоги могут быть награждены государственными наградами, представлены к присуждению государственных премий Украины, отмечены знаками, грамотами и тому подобное.

В то же время кодекс законов о труде Украины определяет, что к работникам могут применяться любые поощрения, в том числе и премия.



Учитель может получить премию за плодотворную работу / Фото "Факты"

Отметим, что каждое учреждение образования разрабатывает положение о премировании, в котором определяет порядок выплаты премирования и критерии выплаты зарплаты. Выплаты осуществляются в соответствии с личным вкладом работника.

В положении может указываться, что премирование осуществляется по итогам работы определенного периода (месяц, квартал, год) или к государственным и профессиональным праздникам, юбилейным датам работников и тому подобное.

Служба образовательного омбудсмена выделила типовые ориентировочные критерии по премированию:

качественную добросовестный труд (качество проведенных уроков и занятий, использование новейших технологий, участие в социально-общественной жизни учреждения образования, эффективной работы с родителями, организация и участие в мероприятиях);

содействие развитию способностей учащихся (подготовка учащихся-победителей олимпиад и конкурсов защиты научно-исследовательских работ учеников-членов МАН и других конкурсах);

победа и участие в профессиональных конкурсах педагогов;

участие в разработке учебников, учебно-методических пособий, средств обучения, рекомендаций, авторских учебных программ и тому подобное.

Каждое учреждение образования, путем проведения коллективных переговоров, может определить собственные критерии по начислению премии и внести их в положение о премировании.

Размер премий в школах. Премии, выплачиваемые работникам, максимальными размерами не ограничиваются. Они определяются с учетом доплат и надбавок.

Какие средства можно использовать на премии? Премирование осуществляют в пределах фонда зарплаты на текущий бюджетный год.

В начале года, обычно в январе текущего года утверждается смета учреждения образования, в котором определены назначения на зарплату с учетом надбавок и доплат. Только эти средства можно использовать для премирования в случае наличия остатков.

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Так, зарплата учителей школ осуществляется за счет средств образовательной субвенции, а зарплата непедагогического персонала школ, воспитателей и работников внешкольного образования осуществляется за средства местных бюджетов.

Также для выплаты премий педагогам школ можно использовать и остатки образовательной субвенции за предыдущие годы.

За что могут лишить премии

За что работника могут лишить премии:

Если на работника наложено взыскание за нарушение трудовой дисциплины, то в течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения к работнику (премии) не применяются.

В случае нарушения учителем академической добропорядочности, в течение одного года он не может получать какие-либо виды поощрения, в частности, премии.

В случае выявления несоответствия образовательной деятельности учебного заведения требованиям законодательства, в частности лицензионных условий, то на этот период премии не выплачиваются.

В Положении о премировании учебных заведений должны указываться условия, при которых работник может быть лишен премии. Так, есть ориентировочные критерии по лишению премирования:

прогулы;

появление на работе в нетрезвом состоянии;

нарушение режима работы заведения;

опоздание и преждевременное оставление рабочего места;

невыполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей;

несоблюдение исполнительской дисциплины;

нарушение сроков выполнения поручений и заданий;

привлечение к административной или дисциплинарной ответственности;

несвоевременное или некачественное выполнение задач и своих должностных обязанностей;

нарушение трудовой, финансовой дисциплины;

отсутствие результативности в выполнении очерченных задач, низкий уровень исполнительной дисциплины;

халатное отношение к имуществу заведения;

нарушение требований охраны труда и безопасности жизнедеятельности;

ухудшение уровня образовательного процесса;

невыполнение правомерных требований руководителя.

Как разрешить конфликты по начислению премий

По словам образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, начисление и размер премий – это один из конфликтных вопросов в учебных заведениях.

Конфликты возникают по разным причинам – по необоснованному распределению денежных средств между работниками учебного заведения, когда руководитель не учитывает или учитывает лишь частично вклад работника в работу заведения, количество отработанного времени, размер премии и тому подобное.

Другая причина возникновения конфликтов – неосведомленность о достижениях другого работника, неумение работников реально оценить свою работу и работу другого человека.

Как можно предотвратить возникновение конфликтов? Прежде всего, в положении о премировании необходимо детально расписать конкретные показатели и критерии премирования, порядок определения размеров премий и связать их с показателями качества работы работников.

Размер и начисление премий должно обязательно соглашаться с профсоюзом.

Есть разные формы работы по ознакомлению педагогических работников с размерами премий:

Первая – начисление и размер премий известно только работнику и публично не объявляется. Но все равно информация о размере премий становится известной другим и вызывает конфликты.

Другая – открытый формат – это объявление о размере премий на совещании коллектива, педагогическом совете с обоснованием его начисления и размера всем работникам. Некоторые директора вывешивают приказ о премировании в открытом доступе для всех работников.

К слову, в начале 2021 году зарплаты украинских учителей выросли на 20%, а с декабря этого года вырастут еще почти на 9%. В МОН обещают, что в следующем году учителям стоит ждать повышения в еще 10% к зарплате.

Кроме того, каждый учитель также может заработать дополнительно 20% к окладу. Для этого надо пройти сертификацию. В 2021 году на сертификацию подалось 1800 человек.



Зарплата учителей на 2021 год / данные МОН / инфографика 24 канала