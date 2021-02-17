Новые положения о садике: причины, за что ребенка могут отчислить из учреждения образования
Правительство приняло постановление, которое вносит изменения в "Положение о дошкольном учебном заведении". К нему добавили причины, по которым ребенка могут отчислить из садика.
Источник:Верховная Рада
В частности, теперь дошкольные учебные заведения будут называться "учреждениями дошкольного образования". Также за садиками закрепляется территория обслуживания.
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Новые положения о садике
Больше всего изменений в положении касается перечня причин для отчисления ребенка из садика.
Поэтому, за что ребенка могут отчислить из садика:
- если родители сами хотят забрать ребенка из садика (по заявлению одного из родителей или лиц, которые их заменяют);
- если ребенок больше не может посещать садик из-за состояния здоровья, что подтверждено медицинским заключением;
- если ребенок переходит в другое учреждение дошкольного образования;
- если ребенок не посещает садик в течение двух месяцев подряд в течение учебного года без уважительных причин;
- если ребенок достиг по состоянию на 1 сентября полных семи лет (для детей с ООП – полных восьми лет), что предусматривает его отчисление до 31 августа текущего года.
Добавим, что об отчислении ребенка из садика администрация заведения обязана уведомить родителей письменно с указанием причин не менее чем за 10 календарных дней.
Кроме того, в документе обновили перечень льгот, которые имеют право первоочередного зачисления в садик. Больше об этом – читайте по ссылке.
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев отмечает, что каждый ребенок имеет право на место в садике.
Когда за ребенком сохраняется место в садике:
- если ребенок болеет, проходит санаторное лечение или реабилитацию;
- если родители ушли в отпуск – на время их отпуска;
- в летний оздоровительный период (75 дней);
- во время карантина.
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