За 500 долларов: новые детали попытки фальсифицировать экзамен на Закарпатье

Недавно 20 студентов медицинского вуза Ужгорода разоблачили на схеме, когда вместо настоящих будущих стоматологов экзамен пришли сдавать другие студенты. Администрация университета уже отстранила от работы должностных лиц стоматологического факультета.

Заместитель директора Центра тестирования при Минздраве по международному сотрудничеству, инновациям и развитию Константин Рыбачук рассказал, что они во время проверки на экзамене заметили, что во многих документах были вклеены фото без печатей, в некоторых поверх одного фото было другое.

Читайте больше На Закарпатье экзамен вместо студентов-медиков должны были сдавать другие люди: схему разоблачила полиция

Новые детали резонансного дела

Для того чтобы вместо студентов экзамен сдали другие люди, они вероятно вклеили в паспорта другие фото. Константин Рыбачук рассказал, что специалисты Центра тестирования при Минздраве сразу же вызвали правоохранителей, а по их прибытию показали поддельные паспорта студентов.

Кроме отстранения должностных лиц, ректор вуза Владимир Смоланка уже заявил, что проведут служебное расследование в отношении уполномоченных лиц стоматологического факультета, ответственных за проведение лицензионного экзамена. Он заверил, – если вину установит обвинительный приговор суда, то этих людей уволят со всех постов, которые они занимают в этом университете.

Этот поступок будущих врачей-стоматологов возмутительный и недопустимый. Нарушены все основы академической добродетели, профессиональной этики и человеческой морали,

– заявил ректор.

Он заверил, что такие "специалисты" не могут ассоциироваться с добрым именем Ужгородского национального университета.

Кстати, в центре тестирования при Минздраве рассказали, что подобные случаи со сдачами экзаменов подставными студентами фиксируют едва ли не во всех медицинских учебных заведениях Украины.

Коротко о сдаче экзамена в вузе Ужгорода