Заместитель директора Центра тестирования при Минздраве по международному сотрудничеству, инновациям и развитию Константин Рыбачук рассказал, что они во время проверки на экзамене заметили, что во многих документах были вклеены фото без печатей, в некоторых поверх одного фото было другое.
Читайте больше На Закарпатье экзамен вместо студентов-медиков должны были сдавать другие люди: схему разоблачила полиция
Новые детали резонансного дела
Для того чтобы вместо студентов экзамен сдали другие люди, они вероятно вклеили в паспорта другие фото. Константин Рыбачук рассказал, что специалисты Центра тестирования при Минздраве сразу же вызвали правоохранителей, а по их прибытию показали поддельные паспорта студентов.
Кроме отстранения должностных лиц, ректор вуза Владимир Смоланка уже заявил, что проведут служебное расследование в отношении уполномоченных лиц стоматологического факультета, ответственных за проведение лицензионного экзамена. Он заверил, – если вину установит обвинительный приговор суда, то этих людей уволят со всех постов, которые они занимают в этом университете.
Этот поступок будущих врачей-стоматологов возмутительный и недопустимый. Нарушены все основы академической добродетели, профессиональной этики и человеческой морали,
– заявил ректор.
Он заверил, что такие "специалисты" не могут ассоциироваться с добрым именем Ужгородского национального университета.
Кстати, в центре тестирования при Минздраве рассказали, что подобные случаи со сдачами экзаменов подставными студентами фиксируют едва ли не во всех медицинских учебных заведениях Украины.
Коротко о сдаче экзамена в вузе Ужгорода
- Во время составления госэкзамена "Крок" в медицинском вузе в Ужгороде специалисты Центра тестирования при Минздраве обнаружили псевдостудентов.
- Те по поддельным документам намеревались сдать тестирование вместо настоящих студентов медицинского университета.
- За свою "работу" они брали по 500 долларов.
- Правоохранители открыли по факту уголовное дело о подделке документов.