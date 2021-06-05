Заместитель директора Центра тестирования при Минздраве по международному сотрудничеству, инновациям и развитию Константин Рыбачук рассказал, что они во время проверки на экзамене заметили, что во многих документах были вклеены фото без печатей, в некоторых поверх одного фото было другое.

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Для того чтобы вместо студентов экзамен сдали другие люди, они вероятно вклеили в паспорта другие фото. Константин Рыбачук рассказал, что специалисты Центра тестирования при Минздраве сразу же вызвали правоохранителей, а по их прибытию показали поддельные паспорта студентов.

Кроме отстранения должностных лиц, ректор вуза Владимир Смоланка уже заявил, что проведут служебное расследование в отношении уполномоченных лиц стоматологического факультета, ответственных за проведение лицензионного экзамена. Он заверил, – если вину установит обвинительный приговор суда, то этих людей уволят со всех постов, которые они занимают в этом университете.

Этот поступок будущих врачей-стоматологов возмутительный и недопустимый. Нарушены все основы академической добродетели, профессиональной этики и человеческой морали,

– заявил ректор.

Он заверил, что такие "специалисты" не могут ассоциироваться с добрым именем Ужгородского национального университета.

Кстати, в центре тестирования при Минздраве рассказали, что подобные случаи со сдачами экзаменов подставными студентами фиксируют едва ли не во всех медицинских учебных заведениях Украины.

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