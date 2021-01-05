Зимой каникулы в школе длятся две недели. И отдохнуть от учебы нужно не только ученикам, но и учителям. Поэтому мы подготовили несколько интересных и веселых планов на каникулы, которые научат учителей отдыхать и помогут расслабиться по полной.

Этот список можно продолжить еще многими любимыми делами. Шутливой подборкой планов, которые стоит сделать учителю во время зимних каникул, поделилось издание "На урок".

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Праздничный wish-лист учителя

Выбросьте хлам

Больше всего во время каникул зимой поднимает настроение само праздничное убранство квартиры или дома. Кроме того, правило номер один: должно быть чисто в течении всех каникул.

В этом поможет техника уборка КонМари, главная цель которой – оставить дома только те вещи, которые приносят радость. Поэтому выбросьте весь хлам, которым давно не пользуетесь.

Записывайте мысли в дневник

Большинство учителей живут "на автопилоте". Поэтому важно уметь избавляться от надоедливых мыслей о прошлых или будущих ситуациях. В этом поможет письменный анализ прошлого года и установления целей на будущее.

Советуем во время каникул завести журнал профессионального развития: такая практика осознанности может значительно снизить уровень стресса. К тому же, именно в новом году лучше устанавливать новые цели.



Учительница пишет дневник дел / Фото isafyi

Книжный праздник

За окном, возможно и нет снега, но погода не всегда теплая. А если идет дождь, то тем более надо сесть за какую-то книгу и заварить вкусного какао.

Эксперты говорят, что стоит добавить в обыденность немножко магии, например с помощью книг. Так, традиционная зима и волшебные праздники ждут вас в таких книгах:

"Солнце и Луна, лед и снег" (автор – Джессика Дэй Джордж)

"В канун Рождества" (автор – Розамунд Пилчер)

"Письма Рождественского Деда" (автор – Джон Толкин).

Счастливый день

Учителя часто мечтают по-настоящему отдохнуть, но не все после зимних каникул чувствуют прилив сил. Ведь для этого надо уметь отдыхать. Основное правило – заботиться о себе.

Для этого составьте список вещей, которые вызывают у вас детский восторг, или подумайте, о чем вы мечтаете. И начните реализовывать все, что написано в списке, в один счастливый день – с утра до вечера. Посвятите один день только для себя.

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Двигайтесь

Наш мозг просто обожает спорт, а потому физическая нагрузка делает нас счастливее и продуктивнее. Советуем зимой попробовать что-то новое: коньки, сноуборд, снежки и санки.

Осваивайте что-то новое

Напомните себе, что вы – не только учитель. Например, вспомните, кем вы хотели стать в детстве, есть ли у вас хобби и тому подобное. Подумайте о чем-то, что всегда вас привлекало, но не было на это времени. Да, все это можно воплотить прямо сейчас с помощью множества онлайн-курсов. На них вы найдете что-то интересное для себя.

Фото-выходные

Приготовьтесь к действенному приему продолжения праздника после выходных: сфотографируйтесь. В парике, с елочным дождиком, макияжем Гринча или с оленьими рогами и тому подобное. Впоследствии эти фото вы сможете принести на работу и похвастаться перед коллегами или просто повышать себе настроение такими воспоминаниями.