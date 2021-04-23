Проект OsvitaLeaks будет собирать истории о фактах коррупции в образовании, а также фиксировать факты академической недоброчесности в учреждениях высшего образования.

К теме Требовала деньги на экзаменах: в Бердянске разоблачили коррумпированного декана – фото

На странице проекта в фейсбуке указано, что к его созданию подключились специалисты из разных сфер: ученые, преподаватели, журналисты, работники ІТ-отрасли.

Вас склоняли заплатить взятку при поступлении в вуз, сдаче зачета или экзамена? Вы не могли защитить курсовую, дипломную работу, кандидатскую или докторскую диссертацию из-за коррупции? Расскажите нам свою историю,

– написали авторы проекта.

Будет ли это анонимно? Человек, который поделится своей историей, связанной с коррупцией в образовании, может:

сохранить анонимность,

открыть имя и фамилию для общественности,

сделать видимыми имя и фамилию только для модераторов сайта.

Как рассказать собственную историю

Зайдите на сайт Osvitaleaks и нажмите кнопку "Начать". Выберите файлы, которые хотите передать на сайт. Вашу историю надо описать в подробностях и загрузить в формате Word, Google Docs или PDF с другими доказательными файлами (это могут быть документы, аудиоз, фото, видео и т.д.) Заполните окошко "Ваш электронный ящик". Ваша е-почта не будет показываться публично. Заполните окошко "Имя или псевдоним". Укажите ваше настоящее имя или вымышленное, если хотите остаться анонимом. Укажите фамилию, место работы и должность фигуранта/ки вашего дела. Все доказательства и рассказы эксперты будут систематизировать и сортировать. Кратко опишите о чем ваша история (до 1000 знаков). Это все, что нужно сделать. После этого ваши данные и файлы в безопасности. Они хранятся на защищенных облачных серверах, то есть их не нашли правоохранительные органы.

Отметим, что ваши данные и файлы никогда не будут опубликованы без вашего согласия. Также без вашего ведома их не будут передавать в правоохранительные органы. Кроме того, коррупционеры впоследствии будут наказаны.

Что известно об истории журналистки Олеси Яремчук: коротко