Проект OsvitaLeaks будет собирать истории о фактах коррупции в образовании, а также фиксировать факты академической недоброчесности в учреждениях высшего образования.
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На странице проекта в фейсбуке указано, что к его созданию подключились специалисты из разных сфер: ученые, преподаватели, журналисты, работники ІТ-отрасли.
Вас склоняли заплатить взятку при поступлении в вуз, сдаче зачета или экзамена? Вы не могли защитить курсовую, дипломную работу, кандидатскую или докторскую диссертацию из-за коррупции? Расскажите нам свою историю,
– написали авторы проекта.
Будет ли это анонимно? Человек, который поделится своей историей, связанной с коррупцией в образовании, может:
- сохранить анонимность,
- открыть имя и фамилию для общественности,
- сделать видимыми имя и фамилию только для модераторов сайта.
Как рассказать собственную историю
- Зайдите на сайт Osvitaleaks и нажмите кнопку "Начать".
- Выберите файлы, которые хотите передать на сайт. Вашу историю надо описать в подробностях и загрузить в формате Word, Google Docs или PDF с другими доказательными файлами (это могут быть документы, аудиоз, фото, видео и т.д.)
- Заполните окошко "Ваш электронный ящик". Ваша е-почта не будет показываться публично.
- Заполните окошко "Имя или псевдоним". Укажите ваше настоящее имя или вымышленное, если хотите остаться анонимом.
- Укажите фамилию, место работы и должность фигуранта/ки вашего дела. Все доказательства и рассказы эксперты будут систематизировать и сортировать.
- Кратко опишите о чем ваша история (до 1000 знаков). Это все, что нужно сделать. После этого ваши данные и файлы в безопасности. Они хранятся на защищенных облачных серверах, то есть их не нашли правоохранительные органы.
Отметим, что ваши данные и файлы никогда не будут опубликованы без вашего согласия. Также без вашего ведома их не будут передавать в правоохранительные органы. Кроме того, коррупционеры впоследствии будут наказаны.
Что известно об истории журналистки Олеси Яремчук: коротко
- Писательница и журналистка Олеся Яремчук в своем материале для "Украинской Правды" рассказала, как в одном из украинских университетов из нее требовали деньги за защиту кандидатской диссертации.
- "Оказывается, что нужно платить по 100 долларов трем экспертам за работу и оппонентам. Кроме того, аспирант должен сделать фуршет на 20 человек, должен заплатить за рассылку автореферата", – сказала Олеся Яремчук.
- В целом Олеся отдала примерно 3 тысячи долларов, но ее знакомые аспиранты говорили, что это может быть и 5 тысяч или даже больше.
- За пять дней пост в фейсбуке на ее странице со ссылкой на материал набрал более двух сотен распространений, а в комментариях пользователи рассказали о похожем опыте защиты своих научных работ в украинских вузах.