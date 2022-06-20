Об этом 24 каналу сообщила народная депутат Украины Наталья Пипа. Она подчеркнула, что решение этого вопроса сейчас очень важно, поскольку многие украинцы должны будут вернуться из-за рубежа.

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Курс на обучение офлайн

Народная депутат отметила, что общалась со многими родителями украинских школьников, которые находятся как в Украине, так и за рубежом. По ее словам, они хотят, чтобы была живая учеба.

Сейчас взяли курс на обучение офлайн. То есть везде, где нет боевых действий, дети начнут живую учебу,

– отметила Пипа.

Она подчеркнула, что, опираясь на мнение родителей, Министерство образования и науки Украины, департаменты и управление образования приняли решение, чтобы начать максимально возможное живое обучение.

Обеспечение бомбоубежищами

Как подчеркнула Пипа, прежде всего это будет зависеть от количества бомбоубежищ вблизи учебных заведений и их вместительности. Однако как именно будет происходить процесс обучения, решать педагогические советы.

К примеру, начальная школа может учиться каждый день, а средняя и старшая 1 день – очно, а другой – в онлайн режиме. То есть это принимают на местном уровне.

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По словам народной депутатки, учебные заведения на подконтрольной украинским властям территории обеспечены бомбоубежищами на 60%. В частности, старый фонд и школы, которые строились в начале 1990 года, обычно имеют укрытия.

Однако со времен независимости украинцы верили, что угроз вторжению в наше государство не будет, поэтому многие помещения уже строили без хранилищ. В таком случае учебное заведение может согласовывать возможность эвакуировать детей к укрытию в соседнем помещении.

Такое решение будут решать на уровне территориальных общин. То есть школа и управление образования будут принимать решения,

– отметила Пипа.

Обучение во время тревоги

Также народная депутат сообщила, что у педагогов уже есть практика, как проводить онлайн обучение во время сирен воздушной тревоги. Однако опыта, как проводить офлайн обучение во время тревоги – пока нет.

Как она подчеркнула, вероятнее всего, из-за воздушной опасности обучение будет прерываться. В то же время добавила, что продолжать его в укрытиях не будет возможности, поскольку там будут находиться много разных классов или групп одновременно.

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Депутат объяснила, что здесь большая работа педагогических коллективов, директоров и руководителей учебных заведений. То есть они должны прокоммуникировать с родителями и сделать вывод, какие формы им подойдут лучше.

"Думаю, что это правильно – дать возможность решать школам. Хороший директор и хорошие учителя всегда предложат лучший вариант исходя из условий учеников и школы", – подытожила Пипа.

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Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко сообщил, что с 1 сентября 2022 года учебные заведения Украины вернутся к очной форме обучения. По его словам, для этого школы должны хорошо подготовиться.

В частности, обустроить в каждом учебном заведении укрытие. Он также добавил, что обучение в прифронтовых населенных пунктах будет зависеть от ситуации безопасности.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что несколько министерств работают над вопросом обеспечения максимально возможной безопасности детей во время учебного процесса. По его словам, к обсуждению присоединились представители Министерства образования и науки, Министерства внутренних дел, Мининфраструктуры, Министерства регионов и ГСЧС.

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