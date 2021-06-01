Как выучить китайский самостоятельно: полезные советы, ресурсы и фразы для начинающего

Хотите выучить китайский? Тогда приготовьтесь к мозговому штурму, ведь речь Поднебесной – одна из самых сложных в мире. Но в то же время и одна из самых выгодных – на китайском говорит больше всего людей в мире. Следовательно, спрос на него – огромный. Так почему бы не попробовать овладеть хотя бы азами этого языка самостоятельно?

Образование 24 при поддержке партнера Canon собрала важные советы и ресурсы, которые помогут изучить китайский язык всем желающим.

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Прежде всего, четко сформулируйте для себя мотив: для чего вам китайский язык? Ведь от мотива зависит способ изучения.

Так, если изучение китайского языка – это забава для галочки : "Я сделал это!", тогда вам хватит подкастов и видеоуроков на ютубе с простейшими фразами.

: "Я сделал это!", тогда вам хватит подкастов и видеоуроков на ютубе с простейшими фразами. Если же вы планируете поступить в китайский университет , придется выучить язык настолько, чтобы сдать тест HSK. А это 4 – 6-й уровень из 12 возможных.

, придется выучить язык настолько, чтобы сдать тест HSK. А это 4 – 6-й уровень из 12 возможных. Для бизнесменов – другая специфика: им нужно уверенно говорить на китайском, оперируя цифрами и бизнес-терминологией.

Сколько нужно времени, чтобы выучить китайский? Этот язык гораздо сложнее, чем немецкий или английский. В нем – тысячи иероглифов, которые не так уж и легко запоминаются.

Так что времени понадобится больше, чем на овладение каким-то из европейских языков. А добавьте к этому правильное произношение и узкотематическую лексику, то изучение китайского займет точно не один год.



На изучение китайского языка уйдет много времени и сил / Фото 24 канала

Предварительные советы начинающим

Слушайте аудио на китайском языке чаще

Начните с прослушивания аудио. Просто привыкайте к звукам. Вы можете параллельно читать то, что слушаете, но обращайте внимание на тона.

Что такое тона

Это изменение высоты голоса, когда вы произносите слоги. Различные тона – разные слоги . Так, в китайском надо отличать слова: mǎi – покупать, mài – продавать, fàngdú – отравить, а fángdú – противохимическая, антивирусный.

Интересно, если в кафе в Китае вы попросите принести вам tang и ошибетесь с тоном, будьте готовы, что вместо супа (tāng) вам принесут сладости (táng).

Где можно послушать тона:

Таблица всех слогов китайского языка с аудио каждым тоном.

Игра для тренировки тонов и транскрипции

Сайт forvo.com – это база произношения. Здесь можно слушать, как носители языка произносят нужное вам слово.

Приложение Hellotalk. Здесь можно публиковать короткие аудио сообщения. Можно просто записать, как вы читаете предложение, несколько слов или даже слогов – вас и похвалят, и исправят.

Уделяйте время изучению иероглифов

Если решили учить китайские иероглифы, то работайте с ними каждый день, уделяя этому от получаса до часа. Здесь важна регулярность.

Слова в китайском языке

Обычно слово состоит из двух иероглифов, то есть знаков намного меньше, чем слов.

Иероглифы состоят из черточек. Риска – это, грубо говоря, то, что выводят, не отрывая ручки от бумаги. С рисок состоят графемы. Например:

灬 – огонь,

石 – камень,

言 – язык.

Отметим, что же графем не так много, частых – только сто. Поэтому изучайте графемы, которые попались вам более одного раза. Если освоите, сможете составлять из графем иероглифы, как из кубиков.

Однако два иероглифа могут отличаться одной особенностью, одним крюком, одним изгибом. Сравните 贝 – раковина и 见 – видеть. Надо понимать, какую черту вы пишете и как она соотносится с другими.

Как научиться писать иероглифы? Эксперты советуют обводить иероглифы, как в детстве. И здесь нужно много практики. Для этого положите кальку под лист иероглифов и обводите их прямо сверху. Так, сначала руке будет неудобно, но со временем вы привыкнете к новым движениям, порядку черточек и правильной траектории.

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К тому же эти принтеры экономичные: себестоимость печати одной страницы А4 составляет всего 46 копеек с учетом бумаги.

Запоминайте типичные примеры, а не правила

Обращайте внимание на типичные примеры. Не нужно зубрить тяжелые грамматические правила, лучше сконцентрируйтесь на типичных примерах.

Вам нужно выписывать их, говорить, использовать в общении или переписке, искать в текстах и ​​тому подобное. К тому же, устойчивые выражения вы точно будете помнить дольше, чем какое-то правило.

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Много говорите и не сомневайтесь в себе

В произношении китайских звуков нужно много практиковаться, разговаривая с собой или другими людьми.

К примеру, вы можете найти тексты с аудио сопровождением. Прослушайте одну фразу или словосочетание, а потом попробуйте повторить интонацию. Можно даже записать свою речь для сравнения.

Несколько слов и цифр на китайском для начинающих

Добрый день! – 你好! – [nǐ hǎo] – нихао!

До свидания! – 再见! – [zài jiàn] – цзай цзиень!

Добро пожаловать! – 欢迎! – [huānyíng] – хуаньин!

Извините! – 对不起! – [duì bu qǐ] – Дуй бу тси!

Спасибо! – 谢谢! – [xiè xie] – се се!

Пожалуста! – 不客气! (Или 不用 谢!) – [bù kě qi] (или [bùyòngxiè]) – Букхетси! (Или Буюнсе!)

Я не понимаю! – 我 不 明白 .– [wǒ bù míngbái] – Во бу минбай!

Я тебя люблю! – 我 爱 你! – [wǒ ài nǐ] – Во ай ни!

Спокойной ночи! – 晚安! – [wǎn'ān!] – Вань ань!

Принесите счет – 买单 .– [mǎi dān] – Май дань.

Сколько стоит? – 多少 钱? – [duō shǎo qián] – Туо шао тсиень?

1 一 [yī] – и

2 二 [èr] – эр

3 三 [sān] – сань

4 四 [sì] – си

5 五 [wǔ] – у.

Еще больше слов или фраз можно найти в бесплатном украинско-китайском словаре по этой ссылке.

Полезные ресурсы для изучения китайского языка

Hellotalk – мгновенный и очень удобный сайт для поиска языковых партнеров. Здесь можно говорить с китайцами устно, письменно, а носители языка будут исправлять ваши ошибки.

Lang-8 – там вы можете писать тексты на китайском, а носители языка будут исправлять ваши ошибки.

Hackingchinese – на сайте есть много полезной информации на английском о том, как вообще учить китайский язык, самостоятельно или на курсах, как организовать обучение, лайфхаки тому подобное.

Thetravelingprogrammer – это такая игра, где вам нужно бежать от зомби и выбирать правильный иероглиф (по уровням стандартного теста HSK).

Какой принтер выбрать для дома – смотрите на видео