Многие боятся даже начать изучать какой-то иностранный язык, потому что думают, что это трудно и долго. Однако переводчица Лидия Махова поделилась собственным секретом успеха, который помог ей уже выучить девять языков.

Большинство взрослых считает, что в их возрасте выучить язык невозможно, ибо нужна идеальная память и способности, но это не так. В своей лекции на TED Лидия Махова рассказывала, в чем заключается секрет полиглотов.

Интересно Обучение в течении жизни: где могут учиться взрослые украинцы

Как выучить иностранный язык

Выбирайте эффективный метод

Переводчица заверила, что не стоит просто бездумно зубрить список иностранных слов для теста, потому что через некоторое время вы все забудете.

Если вы действительно хотите их запомнить, то лучше использовать интервальный метод повторения (техника удержания в памяти, заключающаяся в повторении учебного материала по постоянно растущим интервалам). Для этого есть специальные приложения для телефонов, например Anki или Memrise.

Эксперт также советует выписать слова в блокнот и попробовать метод Goldlist – это техника самооценки, популярная среди полиглотов.

Техника Goldlist

Напишите дату в начале своего списка. Разделите его на две части: с одной стороны запишите английские слова (не более 25 слов), с другой – их перевод. Прочитайте слова и перевод вслух один раз, потом не смотрите на этот список в течение 14-60 дней. На следующий день напишите новый список: дата, нумерация от 26-50 и так далее каждый день. Делайте так 2 недели. После этого вернитесь в первый список и старайтесь вспомнить перевод слов (обычно вспоминают около 30%). Перепишите слова, которые вы не помните. Через 14 дней делаем то же самое с этим списком. И так постепенно вы изучите все необходимые вам слова.

Будьте системными

Да, все сейчас очень заняты и на изучение языков остается мало лишнего времени. Но его можно найти: например, проснуться на 15 минут раньше — это идеальное время для работы со словарным запасом. Можно также слушать подкасты на иностранном языке, пока вы едете на работу или делаете домашние дела.

Обязательно составьте план обучения. Можно определить для себя, что, например, будете практиковаться в устной речи 20 минут по вторникам и четвергам, а смотреть видео на иностранном языке каждый день за завтраком.

Запаситесь терпением

Вы вряд ли сможете быстро заговорить на иностранном языке, но 2-3 месяцев будет достаточно для значительного прогресса. Особенно если вы разработали план и придерживаетесь его.

Что больше всего мотивирует в изучении языка? Ваш собственный успех. Если вы пытались выучить хотя бы один язык, но бросили, решив, что у вас нет способностей и талантов, дайте себе еще один шанс. Возможно, вскоре вы станете полиглотом.

Лекция на TED Лидии Маховой с советами для изучения языков: смотрите видео