Как выучить французский с нуля: полезные советы и ресурсы для начинающих
Источник:24 канал
Французский язык считается одним из самых красивых в мире и относится к пятерке самых распространенных. Как и на английском языке, на французском общаются на всех пяти континентах.
Правда, из-за сложной грамматики и правописания многим поклонникам французского трудно учить его самостоятельно. Поэтому Образование 24 при поддержке Canon собрало несколько действенных советов, как самостоятельно овладеть этим певучим языком с нуля.
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Как учить французский язык: советы
Начните со звуков
Французский алфавит почти такой же, как и английский, за исключением использования диакритических (надстрочных) знаков и лигатур (букв, образованных путем сочетания графом). Ведь в английском языке нет звуков, которые обозначаются такими буквами.
Итак, взявшись штурмовать французский самостоятельно, учитывайте звуки, а не буквы.
Французский алфавит / Фото Pinterest
Во французском языке 23 согласных звука и 16 гласных. Чтобы научиться правильно их произносить, есть смысл взять частный урок у преподавателя – носителя языка. Он заметит все ваши ошибки и даст вам дельные советы, как сделать обучение максимально эффективным.
Изучите главные правила произношения
Французское произношение может озадачить новичка. В нем (впрочем, как и в английском) одна буква обозначает пару звуков.
Правила французского произношения:
- Во французском языке все гласные в слове произносятся (тогда как в английском определенные буквы "глотаются").
- Во французском – устойчивое ударение: оно всегда падает на последний слог (в отличие от английского, где ударение может падать на любой слог).
- Конечные согласные обычно не произносятся (за исключением "c", "f" и "l").
- Также во французском языке есть носовые звуки. Они обозначаются буквосочетаниями с гласной + "n" или "m", где гласная произносится в нос, а "n" или "m" вообще не произносятся, просто передавая назальность звуков.
- Некоторые звуки обозначаются комбинациями нескольких букв.
Изучите основные слова и фразы
Лучший способ овладевать французским языком – шаг за шагом. Начните с числительных и основных фраз.
Поздравления и другие самые употребляемые фразы:
|
Фраза французькою
|
Спрощена транскрипція кирилицею
|
Переклад
|
Bon jour!
|
Бон жур!
|
Доброго дня! / Здрастуйте!
|
Bon soir!
|
Бон суар!
|
Добрий вечір!
|
Au revoir!
|
О ревуар!
|
До побачення!
|
S'il vous plaît
|
Сіль ву плє
|
Будь ласка
|
Merci
|
Мерсі
|
Дякую
|
Pardon / excusez-moi
|
Пардон / екскюзе-муа
|
Перепрошую / вибачте
|
Est-ce que vous parlez anglais?
|
Есь-к’ю ву парле енглез?
|
Ви говорите англійською?
|
Comment allez-vous?
|
Комант алле-ву? –
|
Як ся маєте?
|
Comment vous appelez-vous?
|
Коман вуз апеле-ву?
|
Як вас звуть?
|
Quelle heure est-il?
|
Кель ор ат-іль?
|
Котра година?
|
Où est-ce que je peux trouver <...>?
|
У ес-к’ю ж пьо труве <...>?
|
Де я можу знайти <...>?
Также обратите внимание на французские числительные. Они понадобятся вам для покупок, обмена денег и во время путешествия по Франции.
Цифры во французском языке:
- zero – ноль
- un, une – один
- deux – два
- trois – три
- quatre – четыре
- cinq – пять
- six – шесть
- sept – семь
- huit – восемь
- neuf – девять
- dix – десять
- cent – сто
- cent un or cent-un – сто один
- mille – тисяча
- premier, première – первый
- deuxieme or second, seconde – второй, секунда
- troisieme – третий
- quatrieme – четвертый
- cinquieme – пятый
Овладейте основами грамматики
Чтобы понятно выражаться, надо правильно строить предложения. Французская грамматика – непростая. Однако путь преодолеет идущий. Итак, начните опять же с основных правил:
- Род существительных: он может быть мужским или женским.
- Артиклы: во французском языке есть артикль la для существительных женского рода и le – для мужского. Существуют также неопределенные артикли un и une для существительных соответственно мужского и женского рода.
- Сопряжение: глаголы во французском языке изменяются в зависимости от пола и числа подлежащего. Существуют как общие правила спряжения, так и исключения (для неправильных глаголов).
- Время глаголов: во французском языке активно используются 12 времен.
Два нынешних временах:
- present – обычное теперешнее;
- present progressif – нынешнее длительное.
Шесть прошлых времен:
- passe simple – прошедшее завершенное;
- imparfait – прошедшее незавершенное;
- passe compose – сложное прошедшее;
- plus-que-parfait – предпрошедшее (употребляется для выражения прошлого действия, происшедшего раньше другого прошлого действия):
- passe anterieur – законченное прошедшее, предшествующее другому прошедшему;
- passe immediat – ближайшее прошедшее.
Три будущих:
- futur simple – простое будущее.
- futur anterieur – сложное будущее.
- futur immediat (futur proche) – ближайшее будущее.
Полезный совет! Советуем распечатать главные правила, самые распространенные слова и фразы, а также временные формы самых употребляемых глаголов. Здесь вам пригодится принтер MegaTank от Canon. Эта серия обеспечивает превосходную четкость печати и при этом очень экономна.
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Окружите себя французским языком
Впустите в свою жизнь как можно больше французского языка.
- Книги
Начните с небольших по объему произведений ("Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери, "Мой отец – уборщица" Сафии Аззеддин, "Малыш Николя" Рене Госинни).
- Аудио
К вашим услугам – множество аудиоресурсов (например, Bien Dire). Слушать подкасты по-французски можно где угодно: на работе, в спортзале, во время обеда.
- Фильмы
Новичкам эксперты рекомендуют просматривать фильмы с французскими субтитрами. Чаще делайте паузы и не стесняйтесь вслух повторять фразы за героями.
Запомните: лучший способ выучить французский – регулярно разговаривая на нем. Говорите по-французски, когда и где только можете, – и постепенно ваши языковые навыки усовершенствуются.
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Ресурсы в помощь тем, кто изучает французский
Приложение Mondly
Программа анализирует ваши успехи и подбирает для вас подходящий материал. Для каждого пользователя устанавливается индивидуальный алгоритм обучения – в зависимости от уровня знаний и активности. Грамматика, произношение, лексика – здесь есть все, но не все функции бесплатны.
Приложение FunEasyLearn
Цель этого игрового приложения – помогать пользователю в развлекательной форме усваивать лексику, предлагая ему интересные и сложные задания: выбрать правильный перевод, соединить слова, составить их из букв и тому подобное.
Правильным произношение вы овладеете благодаря звуковому сопровождению на французском, а яркие иллюстрации помогут быстрее запомнить неизвестные слова.
Приложение Busuu
В этом англоязычном приложении для изучения французского собрано 150 тем и по меньшей мере 3 000 слов. Оно – персонализированное, то есть приспосабливается к вашему стилю обучения.
BBC
Корпорация BBC обучает многим языкам. В частности, там есть много интересного и для желающих выучить французский язык. На сайте, кроме обучающих видеокурсов и справочников по грамматике, есть кроссворды, новости на французском и тому подобное.
Ladictee
На этом сайте материалы можно искать по уровням – от самых простых (для детей) до сложных. Кстати, Ladictee – ресурс для франкоязычных учеников. Поэтому упражнения, аудио и видео помогут вам окунуться в аутентичную атмосферу Франции.
Lexique Fle
На этом франкоязычном ресурсе лексика и упражнения распределены по темам, в сопровождении солидного дидактического материала – от ярко иллюстрированных учебников до сложных таблиц и упражнений.