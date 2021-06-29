Правда, из-за сложной грамматики и правописания многим поклонникам французского трудно учить его самостоятельно. Поэтому Образование 24 при поддержке Canon собрало несколько действенных советов, как самостоятельно овладеть этим певучим языком с нуля.

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Как учить французский язык: советы

Начните со звуков

Французский алфавит почти такой же, как и английский, за исключением использования диакритических (надстрочных) знаков и лигатур (букв, образованных путем сочетания графом). Ведь в английском языке нет звуков, которые обозначаются такими буквами.

Итак, взявшись штурмовать французский самостоятельно, учитывайте звуки, а не буквы.



Французский алфавит / Фото Pinterest

Во французском языке 23 согласных звука и 16 гласных. Чтобы научиться правильно их произносить, есть смысл взять частный урок у преподавателя – носителя языка. Он заметит все ваши ошибки и даст вам дельные советы, как сделать обучение максимально эффективным.

Изучите главные правила произношения

Французское произношение может озадачить новичка. В нем (впрочем, как и в английском) одна буква обозначает пару звуков.

Правила французского произношения:

Во французском языке все гласные в слове произносятся (тогда как в английском определенные буквы "глотаются"). Во французском – устойчивое ударение: оно всегда падает на последний слог (в отличие от английского, где ударение может падать на любой слог). Конечные согласные обычно не произносятся (за исключением "c", "f" и "l"). Также во французском языке есть носовые звуки. Они обозначаются буквосочетаниями с гласной + "n" или "m", где гласная произносится в нос, а "n" или "m" вообще не произносятся, просто передавая назальность звуков. Некоторые звуки обозначаются комбинациями нескольких букв.

Изучите основные слова и фразы

Лучший способ овладевать французским языком – шаг за шагом. Начните с числительных и основных фраз.

Поздравления и другие самые употребляемые фразы:

Фраза французькою Спрощена транскрипція кирилицею Переклад Bon jour! Бон жур! Доброго дня! / Здрастуйте! Bon soir! Бон суар! Добрий вечір! Au revoir! О ревуар! До побачення! S'il vous plaît Сіль ву плє Будь ласка Merci Мерсі Дякую Pardon / excusez-moi Пардон / екскюзе-муа Перепрошую / вибачте Est-ce que vous parlez anglais? Есь-к’ю ву парле енглез? Ви говорите англійською? Comment allez-vous? Комант алле-ву? – Як ся маєте? Comment vous appelez-vous? Коман вуз апеле-ву? Як вас звуть? Quelle heure est-il? Кель ор ат-іль? Котра година? Où est-ce que je peux trouver <...>? У ес-к’ю ж пьо труве <...>? Де я можу знайти <...>?

Также обратите внимание на французские числительные. Они понадобятся вам для покупок, обмена денег и во время путешествия по Франции.

Цифры во французском языке:

zero – ноль

un, une – один

deux – два

trois – три

quatre – четыре

cinq – пять

six – шесть

sept – семь

huit – восемь

neuf – девять

dix – десять

cent – сто

cent un or cent-un – сто один

mille – тисяча

premier, première – первый

deuxieme or second, seconde – второй, секунда

troisieme – третий

quatrieme – четвертый

cinquieme – пятый

Овладейте основами грамматики

Чтобы понятно выражаться, надо правильно строить предложения. Французская грамматика – непростая. Однако путь преодолеет идущий. Итак, начните опять же с основных правил:

Род существительных: он может быть мужским или женским. Артиклы: во французском языке есть артикль la для существительных женского рода и le – для мужского. Существуют также неопределенные артикли un и une для существительных соответственно мужского и женского рода. Сопряжение: глаголы во французском языке изменяются в зависимости от пола и числа подлежащего. Существуют как общие правила спряжения, так и исключения (для неправильных глаголов). Время глаголов: во французском языке активно используются 12 времен.

Два нынешних временах:

present – обычное теперешнее;

present progressif – нынешнее длительное.

Шесть прошлых времен:

passe simple – прошедшее завершенное;

imparfait – прошедшее незавершенное;

passe compose – сложное прошедшее;

plus-que-parfait – предпрошедшее (употребляется для выражения прошлого действия, происшедшего раньше другого прошлого действия):

passe anterieur – законченное прошедшее, предшествующее другому прошедшему;

passe immediat – ближайшее прошедшее.

Три будущих:

futur simple – простое будущее.

futur anterieur – сложное будущее.

futur immediat (futur proche) – ближайшее будущее.

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Окружите себя французским языком

Впустите в свою жизнь как можно больше французского языка.

Книги

Начните с небольших по объему произведений ("Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери, "Мой отец – уборщица" Сафии Аззеддин, "Малыш Николя" Рене Госинни).

Аудио

К вашим услугам – множество аудиоресурсов (например, Bien Dire). Слушать подкасты по-французски можно где угодно: на работе, в спортзале, во время обеда.

Фильмы

Новичкам эксперты рекомендуют просматривать фильмы с французскими субтитрами. Чаще делайте паузы и не стесняйтесь вслух повторять фразы за героями.

Запомните: лучший способ выучить французский – регулярно разговаривая на нем. Говорите по-французски, когда и где только можете, – и постепенно ваши языковые навыки усовершенствуются.

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Ресурсы в помощь тем, кто изучает французский

Приложение Mondly

Программа анализирует ваши успехи и подбирает для вас подходящий материал. Для каждого пользователя устанавливается индивидуальный алгоритм обучения – в зависимости от уровня знаний и активности. Грамматика, произношение, лексика – здесь есть все, но не все функции бесплатны.

Приложение FunEasyLearn

Цель этого игрового приложения – помогать пользователю в развлекательной форме усваивать лексику, предлагая ему интересные и сложные задания: выбрать правильный перевод, соединить слова, составить их из букв и тому подобное.

Правильным произношение вы овладеете благодаря звуковому сопровождению на французском, а яркие иллюстрации помогут быстрее запомнить неизвестные слова.

Приложение Busuu

В этом англоязычном приложении для изучения французского собрано 150 тем и по меньшей мере 3 000 слов. Оно – персонализированное, то есть приспосабливается к вашему стилю обучения.

BBC

Корпорация BBC обучает многим языкам. В частности, там есть много интересного и для желающих выучить французский язык. На сайте, кроме обучающих видеокурсов и справочников по грамматике, есть кроссворды, новости на французском и тому подобное.

Ladictee

На этом сайте материалы можно искать по уровням – от самых простых (для детей) до сложных. Кстати, Ladictee – ресурс для франкоязычных учеников. Поэтому упражнения, аудио и видео помогут вам окунуться в аутентичную атмосферу Франции.

Lexique Fle

На этом франкоязычном ресурсе лексика и упражнения распределены по темам, в сопровождении солидного дидактического материала – от ярко иллюстрированных учебников до сложных таблиц и упражнений.