Кроме того, учительница неоднократно настаивала, чтобы родители перевели сына на индивидуальное обучение.

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Мама Татьяна Иванова рассказала, что ее сын Серафим учится в 1 классе броварской школы №9. Она призналась, что с его классным руководителем Ларисой Дорошенко у них сложились очень напряженные отношения.

Мол, еще с начала учебного года были конфликтные ситуации. По словам мамы, учительница в нескольких случаях, не разбираясь, называла его виновным и "настойчиво рекомендовала" родителям перевести его на индивидуальное обучение.

Учительница вытолкала ученика из класса

А после зимних каникул произошел еще один инцидент. Учительница позвонила маме ученика и попросила немедленно забрать сына из школы, потому что он якобы неадекватно себя ведет.

Я за минут 15 приехала в школу и увидела картину, где учитель выталкивает в коридор сына (при этом сын спокоен – не кричит, не истерит),

– признается мама первоклассника.

На вопрос, правильно ли Татьяна поняла, что классная руководительница выталкивает Серафима из класса, она подтвердила это. Обосновала свои действия учительница тем, что ей нужно проводить урок. А мальчика она выталкивает, потому что на перемене произошел конфликт между ним и другим учеником.

И учительница, защищая другого ученика, посадила его на свой стул, а сына Татьяны Ивановой решила вытолкнуть для того, чтобы он успокоился.

Мама обратилась в управление образования

После этого инцидента мама первоклассника обратилась с заявлением в районное управление образования и науки Броварского городского совета.

В нем она объяснила, что классная руководительница настаивала на переводе мальчика на индивидуальное обучение, потому что ей с ним "не комфортно работать". В то же время у Серафима для учебы дома нет показаний.

Еще женщина сообщила управлению, что общалась с директором школы, однако она "самоустранилась от урегулирования конфликта". На встрече присутствовала и школьная психолог. Она, по словам Татьяны, с ее сыном не общалась, но тоже настаивала на его переводе на индивидуальное обучение.

Дело начали расследовать

Впоследствии Татьяне позвонили со службы по делам детей и сообщили, что к ним обратилось управление образования с просьбой исследовать условия проживания ребенка и пообщаться с ребенком, испытывает ли Серафим давление со стороны учителя. И если они обнаружат признаки буллинга, то "инициируют заявление" в полицию.

Женщина спросила, законна ли такая проверка и как условия проживания ребенка связаны с отношением к ней учителя. Она подозревает, что это может быть попыткой давления.

Что говорят другие родители

Однако мама другого ученика из этого класса Ефимчук Людмила обвинила автора поста в распространении недостоверной информации.

"Учительница наша – педагог от Бога, она на детей никогда даже голос не повысит, всегда ласковая и приветливая, все дети у нее всегда одинаково наделены вниманием. А Татьяна возводит сплошную клевету! – сказала она.

По словам женщины, с сентября сын Татьяны Ивановой издевается над другими детьми в прямом смысле этого слова, бьет их, оскорбляет, ведет себя неуправляемо и на замечания совершенно не реагирует. Некоторые дети из класса боятся идти в школу.

Однако пользовательница Виктория Дышкант ей возразила. Она рассказала, что как-то была в школе и слышала, как эта учительница во время урока кричала на учеников.

Приходилось попасть в школу во время урока и слышать, как ведет урок "святой учитель". Сказать, что мне отняло язык, ничего не сказать. Такой крик стоял на детей. Поэтому нет святых учителей,

– отметила пользовательница.

Еще немало пользователей поддержали Татьяну. По их мнению, возможно, мама Серафима просто не хочет сдавать деньги на ремонт или подарок учительнице, вот сына и травят. Пишут, что такие случаи не единичны. Но в любом случае надо тщательно разобраться и поговорить со всеми свидетелями.

К слову, под Киевом учительница младших классов Лариса Рудик совершала буллинг над учениками. Одного школьника она ударила головой о парту так, что у него аж пошла кровь из губы. Детали инцидента – читайте по ссылке.