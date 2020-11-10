Эксперты говорят, что украинское образование вертикальное: директор, завуч, учителя, дети и родители. Но чтобы построить доверие, стоит создать горизонтальные связи и партнерство.

Издание "Новая украинская школа" собрало советы директора Мариупольской школы №1 Татьяны Луговой, которые помогут справиться с этим и выстроить доверие между директором, учителями и учениками.

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Лайхак №1: постройте доверие с ребенком

Директор рассказала, что если в ее школе происходит конфликтная ситуация, то они решают ее с ребенком у нее в кабинете, без участия родителей. Если ребенок что-то не выучил или получил плохую оценку, то в школе с ним говорят и договариваются, что в дальнейшем ученик сдаст все лучше.

"Это большой плюс для ребенка: он нам доверяет, понимает, что мы решаем проблемы между собой, без родителей. Не думаю, что и родители хотят, чтобы я вызвала их с работы к себе в кабинет", – подчеркнула Татьяна Луговая.

По словам директора, если в школе возникает ситуация, где кого-то обидели, то ее сразу проговаривают с детьми. Так, даже учителя могут попросить прощения у ребенка.



Учитель и ученик во время урока / Фото ctfassets

Также в этой школе есть команда лидеров, на которую могут положиться в подготовке и проведении мероприятий. "Раньше всю работу в организации мероприятий выполняли учителя и родители. Теперь мы привлекаем учеников-волонтеров. Если ученику доверить какое-то дело, то он будет понимать, что это его зона ответственности", – добавила директор.

Лайфхак №2: коммуникация с родителями

В школе с родителями много коммуникации проходит через классных руководителей. Они напоминают о чем-то детям, а те уже доносят родителям, когда и как можно приобщиться.

Директор рассказала, что они имеют чат с родителями в вайбере для оперативной коммуникации. Как только появляется какая-то информация, они сразу туда пишут, спрашивают. В чате 45 родителей, потому что школа имеет столько классов. А они уже транслируют информацию для остальных родителей.

"Также я начала сама вести страницу школы в фейсбуке, когда стала заместителем директора. Там мы абсолютно все показываем: какие средства мы получили, как идут ремонты, кто нас поддерживает, что мы делаем", – сказала Татьяна Луговая.

Лайфхак №3: возможности для развития школы

Она рассказала, что школа получает бюджетное финансирование на все необходимые вещи – от компьютеров и освещения до средств дезинфекции. По ее словам, там нет родительских денежных взносов, все, что происходит в школе – это ноша школы в городских проектах.

Директор сама отслеживает новые возможности для реализации проектов и сама пишет заявки. К примеру, они выиграли средства на приобретение кукольного театра, который будет работать в школе.

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Лайфхак №4: формируйте коллектив профессионалов

По словам директора, главное – это сформировать коллектив. "У нас немаленькая школа – 84 учителя, каждый имеет собственный взгляд. Я никогда ничего не решаю сама. Даже решение о премии, которую дают раз в год педагогам, принимают коллективом на педсовете. Вот учителя решили, что в этом году все получат одинаковые премии, несмотря на количество часов и нагрузки", – сказала Татьяна Луговая.

Прежде всего в школе надо создать комфортную среду для самих учителей. Ведь это должен быть коллектив профессионалов, которые понимают друг друга и доверяют.

В нашей школе нет открытых уроков. Но то, что я могу зайти на любой урок в любое время на 5-10 минут– норма. Поэтому атмосфера доверия среди педагогического коллектива чрезвычайно важна,

- добавляет директор.

Также она поделилась советами, как их школа налаживает доверие с учителями. Да, они устраивают педсоветы в лесу, на море и тому подобное. Сначала, конечно, это официальная часть в форме тренинга, а потом это перерастает в неформальное общение.