Как выставить оценки ученикам 3 и 4 классов НУШ в конце учебного года: объяснение МОН
Минобразования рекомендует школам, которые обучают учеников 3 классов НУШ и учеников 4 классов, осуществить формирующее и итоговое оценивание вербально. Что именно предлагают школам – читайте в материале.
Источник:"Всеосвіта"
Министерство образования и науки предоставило разъяснения относительно оценивания учеников 3 классов Новой украинской школы и учеников 4 классов в школах, которые являются участниками эксперимента по реализации Государственного стандарта начального образования.
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В МОН посоветовали школам не отражать итоговое оценивание в журналах, а осуществлять его для учеников 3 классов НУШ вербально.
В частности, до завершения 2021 учебного года в 3 классах школ предлагается:
- осуществлять итоговое оценивание результатов обучения учащихся в форме диагностических работ, предусмотренных календарно-тематическим планированием;
- разрешить фиксировать результаты проверки и оценки диагностических работ только в тетрадях/на листах с работами учащихся в форме коротких оценочных суждений с советами;
- учителям не обязательно заполнять индивидуальные бланки оценивания результатов обучения ученика, записывать индексы характеристик результатов обучения и тому подобное;
- зафиксировать информацию о результатах обучения по учебным предметам в Свидетельствах достижений на основании результатов диагностических работ с учетом их динамики в пользу ученику.
В Минобразования добавили, что результаты итогового оценивания учащихся 3 и 4 классов в классном журнале не стоит фиксировать. Так, в него надо вносить только информацию о переводе ученика/ученицы в следующий класс.
К слову, согласно реформе НУШ, школы будут переформатироваться:
- 1 – 4 классы – это будет начальное образование;
- 5 – 9 классы – это будет базовое образование (заведения будут называться гимназиями);
- 10 – 12 классы – это будет профильное образование (будут созданы лицеи).
Новая система окончательно должна заработать с 2027 года. До середины 2022 года школы должны определиться со своим дальнейшим направлением – остаются начальными школами, гимназиями (то есть средними школами) или становятся профильными лицеями.
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