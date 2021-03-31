Минобразования рекомендует школам, которые обучают учеников 3 классов НУШ и учеников 4 классов, осуществить формирующее и итоговое оценивание вербально. Что именно предлагают школам – читайте в материале.

Министерство образования и науки предоставило разъяснения относительно оценивания учеников 3 классов Новой украинской школы и учеников 4 классов в школах, которые являются участниками эксперимента по реализации Государственного стандарта начального образования.

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В МОН посоветовали школам не отражать итоговое оценивание в журналах, а осуществлять его для учеников 3 классов НУШ вербально.

В частности, до завершения 2021 учебного года в 3 классах школ предлагается:

осуществлять итоговое оценивание результатов обучения учащихся в форме диагностических работ , предусмотренных календарно-тематическим планированием;

, предусмотренных календарно-тематическим планированием; разрешить фиксировать результаты проверки и оценки диагностических работ только в тетрадях/на листах с работами учащихся в форме коротких оценочных суждений с советами;

с работами учащихся в форме коротких оценочных суждений с советами; учителям не обязательно заполнять индивидуальные бланки оценивания результатов обучения ученика, записывать индексы характеристик результатов обучения и тому подобное;

оценивания результатов обучения ученика, записывать индексы характеристик результатов обучения и тому подобное; зафиксировать информацию о результатах обучения по учебным предметам в Свидетельствах достижений на основании результатов диагностических работ с учетом их динамики в пользу ученику.

В Минобразования добавили, что результаты итогового оценивания учащихся 3 и 4 классов в классном журнале не стоит фиксировать. Так, в него надо вносить только информацию о переводе ученика/ученицы в следующий класс.

К слову, согласно реформе НУШ, школы будут переформатироваться:

1 – 4 классы – это будет начальное образование;

5 – 9 классы – это будет базовое образование (заведения будут называться гимназиями);

10 – 12 классы – это будет профильное образование (будут созданы лицеи).

Новая система окончательно должна заработать с 2027 года. До середины 2022 года школы должны определиться со своим дальнейшим направлением – остаются начальными школами, гимназиями (то есть средними школами) или становятся профильными лицеями.