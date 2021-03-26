Высшее образование за рубежом: назвали лучшие университеты Польши – рейтинг
Ежегодно сотни украинских студентов едут учится за границу. Одной из самых популярных стран для обучения в вузах является Польша. Поэтому эксперты составили рейтинг лучших университетов Польши.
Источник:Perspektywy
Ведь выбор учебного заведения имеет большое значение для будущего, а рейтинг университетов является достаточно качественным показателем.
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Этот университетский рейтинг подготовлен образовательным фондом Perspektywy, который занимается мониторингом развития польского образования, популяризации его в Польше и за пределами страны.
Университеты, представленные в этом рейтинге, имеют определенные особенности и способны отвечать вызовам времени. Речь идет о:
- исследования мирового класса,
- лучших преподавателях,
- высоком уровне преподавания и международного сотрудничества,
- активном участии в глобальных научных сетях,
- взаимодействие с бизнесом и рынком труда.
Рейтинг польских университетов за 2020 год
- Ягеллонский университет в Кракове
- Варшавский университет
- Варшавский технологический университет
- AGH University of Science and Technology Станислава Стазича
- Университет Адама Мицкевича в Познани
- Вроцлавский университет науки и технологий
- Гданьский медицинский университет
- Гданьский технологический университет
- Технический университет в Лодзи
- Вроцлавский университет
- Поморский медицинский университет в Щецине
- Варшавский медицинский университет
- Вроцлавский медицинский университет
- Познанский технологический университет
- Лодзинский медицинский университет
К слову, агентство QS Quacquarelli Symonds заключило рейтинг лучших университетов мира в 2021 году, куда вошли четыре популярных вуза из Украины:
- Киевский национальный университет им. Шевченко;
- Харьковский национальный университет им. Каразина;
- Львовская политехника;
- Киевский политехнический институт им. Сикорского.
Украинские вузы попали в список лучших университетов мира / Инфографика 24 канала
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