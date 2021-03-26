Ежегодно сотни украинских студентов едут учится за границу. Одной из самых популярных стран для обучения в вузах является Польша. Поэтому эксперты составили рейтинг лучших университетов Польши.

Ведь выбор учебного заведения имеет большое значение для будущего, а рейтинг университетов является достаточно качественным показателем.

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Этот университетский рейтинг подготовлен образовательным фондом Perspektywy, который занимается мониторингом развития польского образования, популяризации его в Польше и за пределами страны.

Университеты, представленные в этом рейтинге, имеют определенные особенности и способны отвечать вызовам времени. Речь идет о:

исследования мирового класса,

лучших преподавателях,

высоком уровне преподавания и международного сотрудничества,

активном участии в глобальных научных сетях,

взаимодействие с бизнесом и рынком труда.

Рейтинг польских университетов за 2020 год

Ягеллонский университет в Кракове Варшавский университет Варшавский технологический университет AGH University of Science and Technology Станислава Стазича Университет Адама Мицкевича в Познани Вроцлавский университет науки и технологий Гданьский медицинский университет Гданьский технологический университет Технический университет в Лодзи Вроцлавский университет Поморский медицинский университет в Щецине Варшавский медицинский университет Вроцлавский медицинский университет Познанский технологический университет Лодзинский медицинский университет

К слову, агентство QS Quacquarelli Symonds заключило рейтинг лучших университетов мира в 2021 году, куда вошли четыре популярных вуза из Украины:

Киевский национальный университет им. Шевченко;

Харьковский национальный университет им. Каразина;

Львовская политехника;

Киевский политехнический институт им. Сикорского.



Украинские вузы попали в список лучших университетов мира / Инфографика 24 канала