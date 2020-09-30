В проекте государственного бюджета на 2021 год предусмотрено 173,8 миллиарда гривен на образование, что на 34 миллиарда больше, чем это было в прошлом году. На подготовку специалистов с высшим образованием, обеспечение студентов, аспирантов и докторантов планируют выделить почти 40 миллиардов гривен.

А это на 8,3 миллиарда гривен больше, чем было выделено на 2020 год, рассказал заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев в своей колонке для Интерфакс-Украина.

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На что пойдут деньги в сфере высшего образования

Впервые будет учтен один миллиард гривен для инвестиций в модернизацию и техногенную безопасность системы общежитий. По словам Ермоличева, будет утвержден порядок по софинансированию со стороны учебных заведений, чтобы достичь более весомых результатов.

Также планируется, что на проведение ВНО, единого профессионального вступительного испытания и единого вступительного экзамена для получения степени магистра будет выделено 431,4 миллиона гривен.

Предусматривают, что ВНО будут сдавать в 2021 году около 400 тысяч человек. Даты проведения ВНО в следующем году – читайте по ссылке.

Заместитель министра финансов Украины сообщил, что значительная часть расходов бюджета 2021 года будет направлена на капитальные инвестиции.

"Есть основания полагать, что значительная часть расходов будет направлена на капитальные инвестиции и инновационное развитие отрасли. А значит, образование в Украине будет приближаться к европейским стандартам", - подчеркнул он.

К слову, еще 102,5 миллиарда гривен предлагают направить на образовательную субвенцию для выплаты зарплат учителям, 4,5 миллиарда гривен – на выплату академических стипендий. На что еще планируют выделить деньги в сфере образования – читайте здесь.