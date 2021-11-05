Высокие результаты ВНО: дистанционка неожиданно повлияла на выпускников Львовщины

В центре оценивания рассказали, как дистанционное обучение повлияло на результаты ВНО выпускников во Львовской области. Выяснилось, что многие ученики получили высокие баллы.

Директор Львовского регионального центра оценивания качества образования Лариса Середяк говорит, что выпускники были очень довольны, что обучение происходит дистанционно.

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Почему? Потому что они готовили 3 – 4 предмета на поступление в ВНО у репетиторов – и все.

Соответственно, они не "распылялись" на другие уроки, которые им не были нужны для вступления, а занимались тем, чем надо, и именно по тем предметам показали хорошие результаты,

– рассказала она.

По ее словам, в этом году во Львовской области очень много 200-бальников. "А еще есть 199-бальники, это также очень высокий результат. Итак, это свидетельствует о том, что дети показывают хороший результат", – подытожила Лариса Середяк.

Однако есть регионы в области, которые при любых условиях обучения демонстрируют низкие результаты, но это держится уже годами. В частности, речь о Мостисском районе.

"Видимо, речь идет о мотивации к обучению – или дети хотят учиться и вырываться (из городка, – ред.), или им ничего не нужно, потому что они близко к границе. Впрочем так было еще и до онлайн-обучения", – добавила она.

К слову, 30 студентов украинских вузов получат премию Верховной Рады по 100 тысяч гривен. Вознаграждение им выплатят за самые высокие результаты ВНО в 2021 году. Куда поступили эти ученики – читайте по ссылке.