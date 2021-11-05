Директор Львовского регионального центра оценивания качества образования Лариса Середяк говорит, что выпускники были очень довольны, что обучение происходит дистанционно.

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Почему? Потому что они готовили 3 – 4 предмета на поступление в ВНО у репетиторов – и все.

Соответственно, они не "распылялись" на другие уроки, которые им не были нужны для вступления, а занимались тем, чем надо, и именно по тем предметам показали хорошие результаты,

– рассказала она.

По ее словам, в этом году во Львовской области очень много 200-бальников. "А еще есть 199-бальники, это также очень высокий результат. Итак, это свидетельствует о том, что дети показывают хороший результат", – подытожила Лариса Середяк.

Однако есть регионы в области, которые при любых условиях обучения демонстрируют низкие результаты, но это держится уже годами. В частности, речь о Мостисском районе.

"Видимо, речь идет о мотивации к обучению – или дети хотят учиться и вырываться (из городка, – ред.), или им ничего не нужно, потому что они близко к границе. Впрочем так было еще и до онлайн-обучения", – добавила она.

К слову, 30 студентов украинских вузов получат премию Верховной Рады по 100 тысяч гривен. Вознаграждение им выплатят за самые высокие результаты ВНО в 2021 году. Куда поступили эти ученики – читайте по ссылке.