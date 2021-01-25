В 2021 году цены для обучения студентов на контракте не будут поднимать. Однако может измениться система финансирования и управления вузов.

Депутат фракции "Слуга народа" и глава подкомитета по вопросам высшего образования ВР Юлия Гришина рассказала, что, учитывая кризис из-за коронавируса, Минобразования готовит изменения в законодательство, чтобы оставить уровень цен на контракт в 2021 году на уровне 2020.

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Какая сейчас цена за обучение на контракте? Экс-заместитель министра МОН Егор Стадный рассказал, что с 1 сентября 2020 года для поступающих на самые популярные специальности контрактное обучение должно было стоить не менее 60% от цены, которую платит за бюджетное место государство.

По данным МОН, в 2019 году государство платило за обучение одного студента-бюджетника в среднем 43 тысячи гривен, а средняя цена за контракт была 16 500 гривен.

Так, повысили цены для 38 специальностей, самых популярных среди контрактников: право, экономика, политология, менеджмент, маркетинг, международные отношения, журналистика, финансы, дизайн, туризм, отельно-ресторанное дело и другие. Стоимость обучения еще по 83 специальностям не будет расти.

Новая система финансирования вузов

Она также подчеркнула, что парламентский комитет вместе с МОН разрабатывают законопроект об изменениях системы финансирования и управления вузами. Сейчас этот документ на финальных стадиях доработки. Его планируют зарегистрировать уже весной.

Что изменит законопроект? По ее словам, он предусматривает реальную финансовую автономию вузов.

Университеты смогут тщательно распределять финансы и лучше развивать образовательный и научный потенциалы. Изменения предусматриваются в бюджетный и налоговый кодексы и закон о высшем образовании,

– сказала Гришина.

Как сейчас финансируются вузы? Если раньше университет получал деньги исключительно по количеству студентов, то сейчас они получают деньги по результатам работы, где число студентов – один из показателей.

Так, по новой формуле, 80% бюджета 2020 года университеты получают гарантированно, остальные – в зависимости от показателей: позиции в международных рейтингах, привлеченных средств от научных заказов, масштаба университета, насколько выпускники трудоустроены и тому подобное.