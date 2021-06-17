Журналисты расспросили нынешних одиннадцатиклассников о выпускном бюджете. Говорят, что наиболее дорогие – платья и рестораны. Поэтому, чтобы сэкономить, выпускники арендуют локации под празднование.

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Сколько стоит выпускной в Украине

Цены за выпускной наряд

Обычно выпускницы продумывают образ к празднику и выбирают самые красивые платья. Цены в среднем – от 7 до 13 тысяч гривен.



Выпускной в 11 классе / Фото chortkiv.city

В то же время мужские костюмы несколько дешевле. Цена за костюм – около 4 тысяч гривен. Однако часто молодежь выбирает более практичный и популярный вариант – темные джинсы с рубашкой или белую футболку под пиджак.

Также в последнее время все чаще можно встретить парня-выпускника в кедах или кроссовках. Обувь стоит примерно 2 тысячи гривен.

Праздничный стол

Родители выпускников столичной школы скидывались на банкет по 1500 гривен. В целом рестораны Киева берут в среднем от тысячи до полутора тысяч гривен за человека.

Поэтому, чтобы сэкономить, выпускники часто арендуют локации под празднование. Так как там обычно есть и посуда, и караоке, и место для танцев, и барная стойка, и музыка.

Фотоальбомы

Интересно, что фотоальбомы до сих пор не потеряли свою популярность, однако осовременились. Так, сейчас все выбирают фотографии, которые оживают: вы наводите смартфоном на фото, а оно превращается в видео.

Цены: обычная самая дешевая фотокнига класса стоит от 400 гривен, фотокнига же с дополненной реальностью – от 1 тысячи и выше.

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Итак, в целом на выпускной на одного ученика пойдет около 8 – 15 тысяч гривен. Если обновить гардероб родителей и пригласить и их на празднование, то будет еще около 5 – 6 тысяч гривен.

К слову, школьницы на Ровненщине оригинально отпраздновали завершение обучения. Они после последнего звонка прыгнули в водоем прямо в школьной форме и с бантами на голове. Видео – смотрите тут.