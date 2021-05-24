В Минобразования заявили, что в этом году выпускные вечера в школах не запрещены, но они попадают под ограничения карантинных зон. Так, школы будут праздновать выпускные с учетом эпидситуации в регионе.

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Какие ограничения могут быть на выпускных-2021? Сейчас почти во всех областях Украины действуют ограничения желтой зоны (только Донецкая – оранжевая), и их придется соблюдать.

Так, в школах можно проводить праздничные мероприятия, если:

на каждого человека будет 4 квадратных метра площади,

или наполненность залов будет не более 50%,

в помещениях все должны быть в масках.

Что касается кафе и ресторанов, если их работа разрешена, в залах могут находится до 20 человек и только до 24:00. Пока это все ограничения, которые влияют на проведение выпускных.

Журналисты опросили родителей, как будут проходить выпускные у их детей и какую сумму они сдают на празднование.

Выпускной в для детей садике

В этом году праздновать выпускной в детсаду планируют в помещении и без родителей, потому что действуют карантинные ограничения.

Хорошо, если на улице, тогда родителям позволят посмотреть на собственных детей. Ребенку дают конфеты и диплом выпускника. Остальные собранные деньги пойдут на подарки заведующей, воспитателю и другим работникам садика,

– говорят родители.

Также есть детсады, где вообще отказались от празднования выпускного для малышей.

Сколько придется заплатить? За такое празднование родители должны выложить от 600 до 1500 гривен, в зависимости от уровня учебного заведения и места расположения.

Выпускной в 4 классе

Эксперты на самом деле не понимают смысла таких выпускных, так как класс не расформировывают, и большинство детей переходят в пятый класс этой же школы.

Здесь особого празднования не будет. Детей соберут на “сладкий стол” и, возможно, организуют поездку на экскурсию. Есть и школы, где не проводят выпускной вообще. Там детям просто говорят: "До свидания! Встретимся первого сентября".



Выпускной для детей в 4 классе / Фото Шепетовская школа-гимназия

Во сколько обойдется такой выпускной? Цены таких выпускных – от 500 гривен (сладкий стол, выезд на природу с детьми и тому подобное) до 4000 гривен (если родители закажут аниматора, ресторан и экскурсию).

Например, могут организовывать поездку в веревочный парк на 500 гривен. В эту сумму входит также пицца для ребенка и одного из родителей. А выпускной альбом для детей стоит от 250 до 500 гривен. Еще на подарок учителям пойдет до 500 гривен.

Выпускной в 9 классе

В школе может не быть старших классов. Тогда 9 класс в таком учебном заведении действительно последний, дальше – кто куда. Но если есть 10 и 11 классы, то это выпускной обычно для тех, кто идет в колледж или профтех.

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Часто дети вообще не хотят праздника, потому что через два года будет настоящий выпускной. Или часто ученики 9 класса заказывают только альбомы.

Популярные совместные мероприятия за пределами школы – поездка классом во Львов, Киев или в Карпаты. Обычно обходится примерно в 3 тысячи (экскурсии, проживание, питание и билеты).

Выпускной в 11 классе

Как будут проводить выпускной? Многие школьники готовятся к привычному выпускному – с элегантными нарядами и развлечениями. Однако на официальную часть МОН просит приходить без родителей.

Также часть украинских школьников готовится устроить празднование на природе. К примеру, устроить пикник или поехать в Карпаты на несколько дней. Это будет стоить от 750 до 3000 гривен.

Сколько придется выложить за выпускной? Для "красивого" выпускного – просто заоблачные цены. Так, на ресторан может пойти свыше 7 тысяч гривен. На шарики, цветы, подарки всем учителям – до двух тысяч гривен. А еще обязательно – школьный альбом, аренда автобуса, музыки и тому подобное.



Выпускной в 11 классе / Фото chortkiv.city

Школьницы обычно по несколько часов проводят в салоне красоты для создания праздничной прически и макияжа. А парни просто покупают костюмы с галстуками или бабочками.

Но некоторые эксперты предполагают, что в этом году найдутся дети, которые придут на выпускные в джинсах и футболках, а средства, не потраченные на костюмы и одноразовые платья, передадут на благотворительность.

К слову, в Киеве школам рекомендуют проводить последние звонки и выпускные вечера с соблюдением карантинных правил. В частности, их должны организовать на улице и без родителей.